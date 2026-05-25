Abelardo de la Espriella, el polémico Tigre que seduce a la ultraderecha colombiana

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Jaime Ortega Carrascal

Bogotá, 25 may (EFE).- La vida de Abelardo de la Espriella ha estado marcada por polémicas, primero en su ejercicio como abogado de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, y ahora como candidato a la Presidencia, a la que se presenta con un discurso de redención patriótica.

El derecho penal lo convirtió en millonario, exitoso y excéntrico, un camino que busca repetir en su primera participación en política. Empezó de cero pero con mucho dinero y creó su propio movimiento de ultraderecha, Defensores de la Patria, con el que busca desalojar del poder a la izquierda del presidente Gustavo Petro y convertir a «esta Colombia bendita», como la llama, en una tierra de promisión.

Para lograrlo, De la Espriella, de 47 años, propone un decálogo de milagros para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

«En cada plaza, en cada abrazo, en cada grito de ‘Abelardo presidente’ (…) siento la fuerza imbatible del pueblo que se ha levantado; hay un movimiento popular en Colombia lleno de fervor y esperanza por salvar este país y convertirlo en una patria milagro», dijo recientemente.

Con el discurso de ‘self-made’ y mensajes de corte patriótico, incluido el saludo militar, e invocaciones a Dios, aunque hace años dijo ser ateo, ‘el Tigre’, como se hace llamar, ha logrado seducir a parte del electorado y llega a las urnas este 31 de mayo como segundo en la encuestas de intención de voto.

«Ese es el tipo de liderazgo que está de moda en el continente y por eso seduce también al electorado. Además, Abelardo, por su posición muy firme (en temas de seguridad) ha desplazado a la otra candidata de derecha (Paloma Valencia) más hacia el centro», dijo a EFE la analista política Eugénie Richard, profesora de la Universidad Externado de Colombia.

Richard añade que con ese discurso, De la Espriella «recoge el voto antipetrista» y además, «su perfil de tipo aspiracional atrae un nuevo tipo de electores» que creen que su éxito empresarial puede repetirlo en el Gobierno, pese a que no tiene ninguna experiencia en cargos públicos.

Vida de lujos

Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene un parecido tanto físico como ideológico, De la Espriella, criticado por comentarios y actitudes machistas, promete «combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia».

Esta campaña la ha financiado con su propia fortuna, que amasó como abogado penalista, trabajo en el que tuvo entre sus clientes a Álex Saab, señalado como «testaferro» del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por EE.UU., donde enfrentará cargos por lavado de dinero, o a David Murcia Guzmán, condenado por dirigir la mayor estafa piramidal de Colombia.

«Cada peso de esta campaña ha salido de mi propio patrimonio o está garantizado con mi patrimonio personal», afirma para subrayar su carácter de independiente de la clase política tradicional, que es otro rasgo de el Tigre que destaca de su candidatura y que atrae votantes.

Candidato con marcas

El éxito en los tribunales lo convirtió en millonario y su nombre lo transformó en la marca ‘De la Espriella Style’, que define como «un espacio para celebrar la dolce vita, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión».

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, De la Espriella es, sin embargo, un hombre caribeño por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba, pero con alma italiana, país del que es ciudadano, al igual que de Estados Unidos.

En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta parecer lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos en los que muestra su voz de tenor: ‘De mi alma italiana’ y ‘Navegante’.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos mítines.

De la Espriella escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a José Manuel Restrepo, un economista de la Universidad del Rosario con maestría en The London School of Economics y un doctorado en Administración de la Universidad de Bath (Reino Unido), que por su prestigio académico le ha dado un toque de aplomo a su campaña. EFE

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