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Abren las urnas en Corea del Sur para las elecciones locales

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Seúl, 3 jun (EFE).- Los centros electorales de Corea del Sur abrieron este miércoles las urnas para unas elecciones locales que son vistas como el primer barómetro relevante del desempeño del presidente, Lee Jae-myung, en su primer año de Administración.

La votación comenzó a las 6:00 hora local (21:00 del miércoles GMT) y terminará a las 18:00 horas (9:00 GMT) en cerca de 14.300 colegios electorales de todo el país, según la Comisión Nacional Electoral (NEC, por sus siglas en inglés).

Más de 44,6 millones de personas tienen derecho a voto, aunque 10,4 millones ya emitieron su voto durante las jornadas de votación anticipada, cuando se alcanzó un máximo histórico de participación: con un 23,51 %.

Hasta las 9:00 horas, la tasa de participación era del 7,4 %, lo que supone un aumento del 1,4 % respecto de los comicios de 2022. En Seúl la participación se quedaba en un 6,9 %, por debajo de la media nacional.

De los comicios saldrán 16 alcaldes metropolitanos y gobernadores provinciales, 14 legisladores de la Asamblea Nacional y otras autoridades locales.

Si bien el Partido Democrático (PD) inicialmente aspiraba a una victoria aplastante, las últimas encuestas muestran que la contienda se está estrechando con el principal partido de la oposición, el Partido del Poder Popular (PPP), según recoge Yonhap. EFE

cor-pagb/gpv

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