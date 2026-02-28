Accidente aéreo en Bolivia obliga al Banco Central a anular todos los billetes de Serie B

La Paz, 28 feb (EFE).- El Banco Central de Bolivia (BCB) inhabilitó este sábado con carácter inmediato los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B de la Nueva Familia de Billetes de Boliviano, tras el accidente de un avión militar de carga que transportaba dinero y que provocó 15 muertes.

Según informó el ente emisor en un comunicado, todos los billetes de esos cortes quedan sin validez legal para su uso y circulación. La decisión se produce después de que parte del cargamento de valores quedara esparcido tras el accidente de la aeronave.

El BCB precisó que las personas que cuenten con billetes de 10, 20 y 50 de la Serie B, obtenidos legalmente en cualquier tipo de transacción, podrán canjearlos en el sistema financiero por otros de igual valor, de acuerdo con un calendario que será anunciado en breve.

Asimismo, la entidad aseguró que cuenta con la identificación y numeración de todos los billetes de esos cortes que circulan de forma legal, y garantizó que bajo ninguna circunstancia quienes los posean perderán su valor.

El banco explicó que los billetes que se hallaban en el avión siniestrado están debidamente numerados e identificados, por lo que si sus portadores intentan hacerlos circular o introducirlos en el sistema financiero serán sancionados. En ese sentido, el BCB recomendó a la población abstenerse de usar los billetes de esos cortes y anunció que pondrá en marcha una campaña informativa para orientar sobre las formas de identificarlos.

El accidente ocurrió cuando un avión Hércules perteneciente a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), se salió de la pista del aeropuerto internacional de El Alto y recorrió aproximadamente un kilómetro hasta la parte posterior de la terminal aérea, tras aterrizar procedente de Santa Cruz.

El Ministerio de Defensa indicó que la aeronave transportaba valores destinados al BCB, y que tras el incidente cayó en inmediaciones externas a la terminal.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, señaló que el dinero trasladado no tenía valor legal, puesto que no había sido emitido por el BCB ni contaba con número de serie, por lo que intentar utilizarlo constituye un delito.

Tras el siniestro, unas 600 efectivos militares y 160 policías fueron desplegados en cercanías del aeropuerto ante los intentos de robo y el caos generado por la presencia de billetes esparcidos. Según imágenes difundidas por medios locales y redes sociales, varias personas intentaron recoger el dinero, lo que obligó a los bomberos a dispersarlos con descargas de agua y posteriormente a la Policía a emplear gases lacrimógenos.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torres, confirmó la aprehensión de 12 personas por los disturbios. El comandante de la FAB, Sergio Lora, informó que en la aeronave viajaban ocho tripulantes, seis de los cuales reciben atención médica y dos estaban siendo buscados.

Por su parte, autoridades de Bomberos y del Ministerio de Salud confirmaron 15 fallecidos y 28 heridos, y se instaló una junta investigadora militar para determinar las causas del accidente. EFE

