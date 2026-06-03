Activistas y ONG mexicanas urgen cambios al T-MEC para combatir la violencia digital

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Organizaciones civiles, especialistas y activistas propusieron este miércoles modificar disposiciones del capítulo de comercio digital del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al advertir que las reglas actuales dificultan investigar casos de violencia digital y limitan el acceso a la justicia de las víctimas.

La propuesta surge de cara a la revisión del T-MEC prevista para este año y plantea modificar los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del capítulo de comercio digital del acuerdo.

Sus impulsoras sostienen que las disposiciones vigentes privilegian los intereses de las grandes plataformas tecnológicas por encima de la protección efectiva de los derechos humanos, al no obligar expresamente a las empresas a someterse a la jurisdicción de los países donde operan.

“Mientras los ojos de esta negociación están puestos en el sector agrícola, la industria automotriz o la manufactura, nadie está poniendo atención al comercio digital”, afirmó Marcela Hernández, de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales.

Durante la presentación de un posicionamiento conjunto en la capital mexicana, Hernández sostuvo que “la violencia digital no conoce fronteras” y que, por ello, “las respuestas tienen que ser colectivas”.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a transformar “esta vez la ley internacional”, al recordar que México fue pionero en la región en legislar para sancionar la violencia digital con la Ley Olimpia, que posteriormente ha servido de referencia para otros países de América Latina.

La activista Olimpia Coral Melo alertó que hasta el 73 % de los casos de violencia digital documentados en México no han derivado en una vinculación a proceso debido a la falta de pruebas y a las dificultades para obtener información de plataformas digitales.

“Queremos dar la lucha porque sí soñamos con un tratado internacional específico y claro para darnos soluciones claras a quienes hemos sobrevivido violencia digital”, afirmó.

En ese sentido, Carmen Quijano, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, advirtió que muchas víctimas enfrentan obstáculos para identificar a los responsables o avanzar en sus denuncias cuando la información necesaria para las investigaciones se encuentra en manos de las grandes tecnológicas.

“Qué impotencia ver a una joven sufrir por no poder acudir a la escuela sabiendo que muchas personas tienen en su teléfono imágenes íntimas de su cuerpo, y explicarle que no es posible identificar a los responsables porque la empresa que posee la información se encuentra en Estados Unidos y no puede colaborar con las autoridades mexicanas de forma expedita”, expuso.

Cerca de 19 millones de mexicanas de entre 18 y 30 años han sido víctimas de violencia digital, según datos censales del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2026, citadas por las organizaciones.

El posicionamiento ‘Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales’ fue suscrito por la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y Tlatelolco Lab, entre otras organizaciones y especialistas. EFE

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