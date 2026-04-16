Acuerdo entre Azerbaiyán y Rusia sobre el accidente aéreo de 2024

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Azerbaiyán y Rusia anunciaron el miércoles haber alcanzado un acuerdo sobre el accidente mortal de un avión de Azerbaijan Airlines, que incluye compensaciones y reconoce el papel de las defensas aéreas rusas.

El anuncio marca un paso significativo para reducir las tensiones entre ambos países, después de que Bakú acusara a Moscú de responsabilidad en el siniestro.

El avión Embraer 190 de AZAL se estrelló en Kazajistán en diciembre de 2024, causando la muerte de 38 de las 67 personas a bordo.

Las relaciones de Bakú con Rusia se deterioraron después de que el presidente Ilham Aliyev exigiera a Moscú asumir la responsabilidad por haber disparado por error contra el avión mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto de Grozni, en el sur de Rusia.

El miércoles los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países señalaron en un comunicado conjunto que el accidente fue resultado de la «acción no intencionada» de un sistema de defensa aérea en el espacio aéreo ruso y confirmaron un acuerdo sobre pagos de compensación, sin ofrecer detalles.

El acuerdo se produjo tras conversaciones previas entre Aliyev y el presidente ruso Vladimir Putin, según el comunicado.

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