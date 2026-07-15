Acusado un menor de terrorismo de ultraderecha por planear ataques a mezquitas en Londres

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Londres, 15 jul (EFE).- Un adolescente de 14 años fue acusado con delitos de terrorismo de extrema derecha en relación a la supuesta planificación de un ataque contra dos mezquitas en Sutton, al sur de Londres, informaron este miércoles las autoridades británicas.

En un comunicado difundido hoy, la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) explicó que había detenido al menor el pasado 9 de julio bajo sospecha de un delito tipificado en la Ley Antiterrorista británica, en lo referente a la «preparación de actos terroristas, vinculado al terrorismo de extrema derecha».

Las autoridades londinenses precisaron que la acusación de terrorismo se relaciona con un «presunto plan para atacar dos mezquitas en la zona de Sutton» y que no se está buscando a ninguna otra persona en relación con esta investigación.

El adolescente fue arrestado inicialmente por haber dañado supuestamente la ventana de un automóvil el 20 de junio. Este primer incidente llevó a los agentes a registrar su domicilio, donde encontraron una serie de documentos «sospechosos» que, según la Met Police, podían incurrir en un delito de terrorismo.

Este pasado sábado, la Policía obtuvo una orden de detención prolongada y en colaboración con la Fiscalía fue acusado de dos delitos: conductas preparatorias para llevar a cabo actos de terrorismo y daño de propiedad ajena agravado por motivos raciales.

El menor, del que no ha trascendido su identidad por motivos legales, se encuentra ahora en prisión preventiva -en un centro de detención juvenil- y deberá comparecer ante un tribunal en Londres mañana jueves.

«Se trata de una acusación de terrorismo muy grave contra un niño, que probablemente cause gran preocupación al público y a la comunidad local. Sabemos que será especialmente preocupante para la comunidad musulmana y estamos trabajando estrechamente con los establecimientos afectados para mantenerlos informados y brindarles asesoramiento», dijo la comandante Helen Flanagan, jefa de la unidad antiterrorista de Londres.

Esta detención se produce pocos días después de que doce personas fueran arrestadas por una presunta amenaza a un festival islámico en Suffolk (este de Inglaterra). EFE

rb/ajs