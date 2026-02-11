Aeropuerto de Dubái marca récord con más tráfico de 2025 con 95,2 millones de pasajeros

2 minutos

El Cairo, 11 feb (EFE).- El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) ha marcado un nuevo récord al ser el más transitado de 2025 en el mundo, con 95,2 millones de pasajeros, lo que representa un aumento interanual del 3,1 %, así como el de mayor tráfico internacional anual de pasajeros jamás registrado por ningún aeropuerto.

Así lo anunció este martes Dubai Airports en un comunicado, en el que indicó que el mes de diciembre cerró como el mes de mayor actividad en la historia del aeropuerto de la ciudad económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), con 8,7 millones de pasajeros, un 6,1 % más interanual.

Igualmente, el cuarto trimestre también fue el de mayor actividad histórica, con 25,1 millones de pasajeros, un aumento del 5,9 % en comparación con el mismo período de 2024, se apunta en la nota.

El total de vuelos alcanzó los 118.000 en el cuarto trimestre de 2025, un 5 % más, lo que elevó el total anual a 454.800, un incremento del 3,3 % interanual.

Por otro lado, el promedio de pasajeros por movimiento se mantuvo sólido en 214.

India se mantuvo como el mayor mercado nacional del aeropuerto de Dubái con 11,9 millones de pasajeros, seguido de Arabia Saudí con 7,5 millones; el Reino Unido, con 6,3 millones; Pakistán, con 4,3 millones; y Estados Unidos, con 3,3 millones.

Pese a que estos sean los principales mercados en EAU, también hubo un significativo crecimiento desde otros países, como es el caso de China, que aumentó un 16,6 % interanual, hasta los 2,5 millones e Italia, con un 12,5 % hasta los 1,6 millones, entre otros.

El destino urbano más concurrido del aeropuerto fue Londres (3,9 millones de pasajeros), seguida de Riad (3 millones), Bombay y Yeda (2,4 millones) y Nueva Delhi (2,2 millones).

Para finales de 2025, el aeropuerto de Dubái contaba con 291 destinos en 110 países, operados por 108 aerolíneas internacionales, lo que le ha consolidado como uno de los centros de conexiones con mayor conectividad global del mundo.

En el comunicado, el director ejecutivo de Dubai Airports, Paul Griffiths, afirmó que este tráfico récord ya «no es una excepción», y prevé que el tráfico «se acerque a los 99,5 millones en 2026».EFE

