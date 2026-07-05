Afectados por los terremotos en Venezuela se desplazan a otros estados, según la ONU

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Macuto (Venezuela), 5 jul (EFE).- Afectados por los terremotos en Venezuela se han desplazado desde La Guaira, el estado más devastado del país por el desastre, a otras regiones que no sufrieron daños considerables, dijo a EFE este domingo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

«Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados», dijo a EFE Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe.

De acuerdo a Durroux, se han registrado desplazamientos a los estados de Táchira y Zulia, ambos al oeste del país y fronterizos con Colombia, así como a Delta Amacuro (este), de modo que la OCHA está evaluando el apoyo que puede prestarle a estas personas.

Once días después de los terremotos, la portavoz de la OCHA afirmó que las operaciones de búsqueda y rescate van disminuyendo y se plantean otras necesidades, que, reconoce, son muchas y en varias áreas.

«Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles», subrayó.

Un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

Durroux indicó que estos campamentos albergarán a personas afectadas por los terremotos por «más o menos un mes» y, cumplido este período, se tendrá que evaluar qué va a pasar con ellos.

«La magnitud de la destrucción es impresionante y hay que ver qué se puede hacer. Hay también un tema de manejo de los escombros, qué se va a hacer con eso. Ahí también estamos apoyando con la evaluación», señaló la portavoz de la OCHA, quien pidió a la comunidad internacional no olvidar la situación de Venezuela.

Hasta el momento se han contabilizado al menos 2.954 fallecidos y 16.592 heridos por los seísmos, según el informe más reciente del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos.

La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, ha registrado hasta ahora más de 31.000 personas con las que no se ha podido contactar. EFE

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(foto)(vídeo)