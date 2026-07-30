Agresor de Salman Rushdie condenado por cargos de terrorismo

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El hombre que apuñaló al escritor Salman Rushdie en 2022 en Estados Unidos fue declarado culpable el miércoles de haber cometido «un acto de terrorismo» debido a su simpatía hacia Irán y hacia el Hezbolá libanés, por lo cual se expone a cadena perpetua.

Hadi Matar, ya sentenciado a 25 años de prisión por la justicia del estado de Nueva York en mayo de 2025 por este intento de asesinato contra el autor de 79 años, conocerá su pena el 3 de noviembre, indicó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado.

El hombre de 28 años fue condenado ahora a nivel federal por «haber intentado proporcionar apoyo material al Hezbolá (…) haber cometido un acto de terrorismo que trasciende las fronteras nacionales y haber proporcionado apoyo material a terroristas».

En Búfalo, también en el estado de Nueva York, el jurado emitió su veredicto tras solo dos horas de deliberaciones, informó el New York Times, al término de una semana de juicio.

Según la acusación, lo que motivó al agresor fue la fatua lanzada en 1989 por el ayatolá Ruholá Jomeini, entonces dirigente de la República Islámica de Irán, contra el autor de «Los versos satánicos», texto que consideraba blasfemo.

Matar, un estadounidense de origen libanés, también fue señalado por su apoyo al Hezbolá, un movimiento proiraní clasificado como «organización terrorista» por Estados Unidos.

– «Valores terroristas» –

Los fiscales aseguraron que Matar hizo investigaciones y realizó videos sobre esta fatua. En su domicilio se hallaron fotos y material proveniente de Hezbolá, entre ellos un permiso de conducir falso a nombre de una figura de dicho grupo.

«El señor Matar pasó más de un año sumergiéndose en la ideología violenta de Hezbolá y preparándose para actuar en favor de esta fatua», dijo el asistente del fiscal general de Estados Unidos, John A. Eisenberg, citado en el comunicado.

«Decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán», sostuvo el fiscal federal Michael DiGiacomo.

Según la defensa del agresor, éste nunca actuó en nombre de ninguna organización terrorista, aunque estaba movido por la ira contra el escritor debido al carácter supuestamente blasfemo de su libro.

El abogado de Matar, Nathaniel Barone II, anunció que apelará, según el New York Times.

– «Mis sospechas» –

Ante el tribunal, Salman Rushdie habló casi una hora el jueves sobre la agresión que sufrió antes de una conferencia sobre la libertad de expresión en Chautauqua, estado de Nueva York, el 12 de agosto de 2022, según medios locales.

Cuando le preguntaron sobre si su agresor lo había atacado para ejecutar la fatua iraní, el escritor respondió: «No tengo ninguna certeza. Tengo mis sospechas».

Nacido en India pero con residencia en Reino Unido, Rushdie se vio obligado a vivir en la clandestinidad bajo la protección de la policía británica.

Aunque la fatua nunca fue oficialmente revocada, Irán había indicado en 1998 que ya no buscaría aplicarla.

Al disminuir la amenaza, Rushdie salió de la clandestinidad, se instaló en Nueva York y obtuvo la nacionalidad estadounidense.

En 2024, relató el atentado en Chautauqua en su libro «El cuchillo», en el que imagina largas conversaciones con Matar, a quien llama «el imbécil que se hizo ideas equivocadas sobre mí», en un intento de comprender sus acciones.

«El libro, en sí, habla de un cuchillo, pero él mismo es también un poco un cuchillo. No tengo armas ni cuchillos, así que es la herramienta que utilizo», explicó en la cadena estadounidense ABC. «Se ha convertido en mi manera de controlar el relato, por así decirlo».

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