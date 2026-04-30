AI califica de «ilegal» la interceptación de la Flotilla en aguas internacionales

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Jerusalén, 30 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) calificó este jueves de «espantosa» e «ilegal» la detención de 175 activistas en aguas internacionales por parte de Israel y la interceptación de las 22 embarcaciones en las que navegaban rumbo a Gaza como parte de la Global Sumud Flotilla.

Según Érika Guevara Rosas, directora global de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de AI, el «descarado» abordaje de la Flotilla a manos de la Marina israelí expone «las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por los crímenes atroces que Israel sigue cometiendo contra la población palestina».

La madrugada del jueves, la Marina israelí detuvo las embarcaciones de forma escalonada en aguas internacionales cercanas a la costa griega y a unos 1.200 kilómetros de Gaza.

Después de una jornada «a la deriva ante una tormenta inminente», según denunció la organización de la Flotilla, los 175 tripulantes -entre los que hay españoles- están siendo trasladados por la Marina israelí al puerto de Ashdod (sur).

«Que la Armada israelí recorra cientos de millas por mar solo para asegurarse de que unos barcos civiles no lleven alimentos, leche de fórmula para bebés y suministros médicos a los palestinos revela hasta dónde está dispuesto a llegar Israel para mantener su cruel e ilegal bloqueo de 19 años sobre la Franja de Gaza ocupada», añadió Guevara Rosas.

Las naves abordadas este jueves constituyen casi la mitad de una flota de 58 barcos que zarparon el pasado domingo desde el puerto siciliano de Augusta.

En declaraciones a EFE, una representante de la ONG israelí de derechos humanos Adalah señaló que sus abogados asistirán y representarán a los activistas cuando lleguen a territorio israelí.

Esta organización ya prestó ayuda legal a los participantes de la flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025. EFE

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