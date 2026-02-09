Air Canada suspende su servicio a Cuba e iniciará repatriaciones por falta de combustible

Toronto (Canadá), 9 feb (EFE).- Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció este lunes que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de la isla.

La compañía aérea dijo en un comunicado que en los próximos días enviará aviones vacíos hacia Cuba «para recoger a los aproximadamente 3.000 clientes» que se encuentran en la isla y que necesitan regresar a Canadá. EFE

