Al Jazeera aclara que solo cuatro de los periodistas muertos en Gaza eran sus empleados

Al Jazeera indicó el martes que cuatro de sus periodistas murieron en un reciente ataque israelí en Gaza, y no cinco como había afirmado en un principio, ya que uno de ellos era un trabajador independiente.

La cadena catarí había informado inicialmente de que sus corresponsales Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa habían muerto en el bombardeo israelí del domingo.

Sin embargo, en una rectificación publicada en su página web en inglés, Al Jazeera aclaró que Moamen Aliwa trabajaba como cámara independiente y añadió que un sexto periodista muerto en el ataque, Mohammed al Khalidi, también era autónomo.

«Una versión anterior de esta noticia informaba de la muerte de cinco empleados de Al Jazeera asesinados por Israel. El número de periodistas de Al Jazeera asesinados por Israel fue de cuatro», rezaba el comunicado de la cadena.

El ataque contra los periodistas en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, provocó la indignación y condenas por parte de la comunidad internacional.

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera de 28 años, a quien calificó de «terrorista» que «se hacía pasar por periodista».

Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, como AFP, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.

La oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) afirmó a principios de julio que más de 200 periodistas habían sido asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra en octubre de 2022, entre ellos varios de Al Jazeera.

