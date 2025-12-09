Al menos 17 muertos en Chad en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram

Yamena, 9 dic (EFE).- Al menos 17 personas (once terroristas y seis soldados) murieron este martes en un ataque atribuido al grupo yihadista nigeriano Boko Haram en el oeste de Chad, confirmó a EFE el Ejército chadiano.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 09:00 hora local (08:00 GMT), cuando una unidad del Ejército chadiano fue atacada por sorpresa por miembros Boko Haram en una isla cercana a la ciudad de Bol, en la provincia del Lago.

«Nos sorprendió la intensidad del ataque, pero nuestros hombres demostraron una gran valentía. Logramos repeler a los atacantes, aunque sufrimos bajas. Hubo 17 muertos, incluidos 6 de nuestros hombres», dijo a EFE por teléfono el capitán Issakha Zakaria, jefe de la unidad militar atacada, quien atribuyó la agresión a Boko Haram.

Zakaria se declaró decidido a proteger la provincia y combatir la amenaza del terrorismo: «Nuestra misión es esencial para garantizar la paz y la seguridad en la provincia», añadió el capitán.

Durante el ataque, se escucharon disparos durante varias horas, confesó a EFE un vecino de Bol.

«Escuché disparos esta mañana. ¡Fue aterrador! Todos teníamos miedo, especialmente por nuestras familias. Boko Haram está aquí, siempre está aquí, y nunca sabemos cuándo volverá a atacar», afirmó a EFE el residente Goudja Nour.

Desde hace meses, la provincia del Lago Chad es blanco habitual de atentados terroristas, y los aldeanos que se desplazan a los campos, al mercado o a pescar son atacados con frecuencia.

En las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago Chad es una vasta extensión de agua salpicada de cientos de islotes, algunos de los cuales sirven de escondite a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según datos de Naciones Unidas. EFE

