Al menos 21 muertos y 11 heridos en un incendio en un hotel del sur de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 3 jun (EFE).- Al menos 21 personas murieron este miércoles, entre ellas varios ciudadanos extranjeros, a causa de un incendio desatado en el edificio de un hotel de la zona de Malviya Nagar, en el sur de Nueva Delhi, donde los bomberos llegaron más de una hora después del inicio del fuego, informaron fuentes oficiales.

Las autoridades indicaron inicialmente que las llamas se originaron alrededor de las 08:45 hora local (03:15 GMT) en el restaurante Lemon Green. Sin embargo, la Policía de Delhi confirmó más tarde a la agencia local PTI que el siniestro ocurrió en el establecimiento de alojamiento Flourish Stay.

El desfase en la respuesta se debió a que los bomberos recibieron el aviso casi una hora después del comienzo del incendio, concretamente a las 09:45 (04:15 GMT).

La policía de la capital india detalló que «los equipos de emergencia rescataron a más de 40 personas y las trasladaron de urgencia a diversos hospitales, donde 21 de ellas fueron declaradas muertas a su llegada».

Las autoridades detallaron que entre las víctimas mortales hay ciudadanos procedentes principalmente de Asia Central y África.

Se teme que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas debido a que varios de los heridos se encuentran en estado crítico. Aún no se ha determinado la causa del incendio y se esperan más detalles producto de las investigaciones.

La jefa de Gobierno de Nueva Delhi, Rekha Gupta, explicó en X que después de recibir información sobre el siniestro, se movilizaron equipos de los Servicios de Bomberos, la Policía, la Autoridad de Gestión de Desastres, los servicios de ambulancias y otras agencias para iniciar las operaciones de socorro.

Por su parte, el primer ministro de la India, Narendra Modi, aseguró que las autoridades están brindando toda la asistencia posible a los afectados y anunció la liberación de fondos de ayuda para los familiares.

Los incendios resultan recurrentes en el país, a menudo provocados por el mal estado de las infraestructuras y la falta de controles durante su etapa de construcción. EFE

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