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Al menos 25 heridos en ataques rusos a zonas residenciales de Kiev y Odesa

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Kiev, 17 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas en ataques aéreos de larga distancia lanzados en las últimas horas por las fuerzas rusas contra zonas residenciales de las ciudades ucranianas de Kiev y Odesa, según han informado las autoridades ucranianas.

En la capital ucraniana, el alcalde, Vitali Klichkó, informó de daños en infraestructuras en cuatro distritos. Un total de 18 personas han resultado heridas en esos ataques.

Mientras tanto, los servicios de emergencias ucranianos han dado cuenta de daños en un edificio residencial de 19 plantas en Odesa, donde siete personas han sido heridas. EFE

mg/egw/rml

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