Al menos 28 heridos y daños en infraestructura tras sismo de 6,1 en el sur de Perú

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(Actualiza cifra de heridos y añade datos oficiales sobre daños en infraestructura)

Lima, 19 may (EFE).- Al menos 28 personas resultaron heridas durante el sismo de magnitud 6,1 que se sintió este martes en la región de Ica, en el sur de Perú, donde también se reportaron daños en infraestructura, informaron fuentes oficiales.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó el número de heridos que ofreció en un primer momento el ministro de Defensa, Amadeo Flores, quien declaró que había 27 personas lesionadas, pero remarcó que aún se estaba «haciendo un seguimiento a su situación».

El Indeci agregó que el fuerte temblor de tierra también causó daños en cuatro instituciones educativas de Ica, en el local de la Universidad Tecnología del Perú (UTP), en dos instituciones sanitarias, en el Hospital Regional de Ica y en el puesto de salud Pichuta, en la vecina región andina de Huancavelica.

Además, reportó daños en una sede administrativa de la Dirección Regional de Salud de Ica, así como la restricción del tránsito en la autopista Vía de Los Libertadores, en el tramo entre las localidades de San Clemente y Huaytará, debido a un derrumbe.

Tras el sismo, el ministro Flores viajó de inmediato a la ciudad de Ica, a unos 350 kilómetros de Lima, donde se reunió con autoridades regionales y representantes de las instituciones de seguridad, tras lo cual aseguró que se harían «inspecciones de campo» para determinar el impacto del movimiento telúrico y «tomar medidas de respuesta inmediatas».

Medios locales informaron, por su parte, que también se había reportado daños en viviendas «en sectores vulnerables», así como la afectación en las comunicaciones.

Según el Canal N de televisión, el sismo causó serios daños en el cementerio antiguo de Ica, donde colapsaron pabellones con nichos y quedaron expuestos los cajones de los fallecidos, y mostró imágenes de la afectación en las torres de una iglesia antigua de la ciudad.

El sismo de magnitud 6,1 se sintió este martes en el sur y centro de Perú a las 12:57 horas (17:57 GMT), con epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, capital de la región del mismo nombre, y una profundidad de 81 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad VI en Ica, una de las regiones con mayor actividad sísmica en Perú, que fue el epicentro del último terremoto devastador en el país, que en 2007 alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó más de 500 fallecidos.

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, comentó que el sismo de este martes se percibió «bastante intenso» y que, en el caso de Lima, se sintió de manera ondulatoria durante algunos minutos.

Posteriormente, el IGP informó que a las 17:18 horas (22:18 GMT) se produjo otro sismo, con una magnitud de 4,1, epicentro a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica y una profundidad de 62 kilómetros.

Perú está localizado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial y regularmente hay eventos preventivos para ensayar las acciones de evacuación de la población. EFE

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