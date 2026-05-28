Al menos 48 muertos en combates entre dos disidencias de las FARC en Colombia

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Bogotá, 28 may (EFE).- Al menos 48 personas murieron en enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales que hacen parte de las disidencias de las FARC en una zona rural del selvático departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, informaron este jueves fuentes castrenses.

«De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habría presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar», aseguró el Ejército en un comunicado en X.

La autoridad castrense agregó que mantuvo una reunión con la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, capital departamental, para coordinar «todas las acciones necesarias» que permitan el ingreso seguro de organismos humanitarios para la extracción de los cuerpos a esa zona selvática de difícil acceso.

«Se activó una ruta social comunitaria que permitirá el transporte de los cuerpos hasta un punto previamente acordado», explicó el Ejército, que añadió que en ese punto habrá una comisión formada por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), entre otros organismos.

Los enfrentamientos, reportados el miércoles por la noche, sucedieron entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona.

En un video publicado en redes, el Ejército especificó que los combates ocurrieron entre el grupo Isaías Carvajal, de la facción de alias Calarcá, y el Armando Ríos, perteneciente al grupo de alias Iván Mordisco.

«El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad», manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez ayer en una publicación en X.

En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

En la misma zona de Guaviare las disidencias de las FARC tuvieron en enero de este año un enfrentamiento que dejó 26 muertos. EFE

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