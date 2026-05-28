Al menos 48 muertos en enfrentamientos entre dos disidencias de las FARC en Colombia

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Bogotá, 28 may (EFE).- Las autoridades colombianas coordinaron este jueves una operación humanitaria para recuperar los cuerpos de al menos 48 personas que habrían muerto en enfrentamientos entre grupos armados ilegales en una zona rural del departamento selvático de Guaviare, en el centro-sur del país.

«De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habrían presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar», aseguró el Ejército en un comunicado en X. EFE

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