Al menos 8 embarcaciones pesqueras destruidas por incendio en ciudad ecuatoriana de Manta

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Quito, 6 jun (EFE).- Al menos ocho embarcaciones pesqueras quedaron destruidas este sábado por incendios registrados en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, sin que se conozcan aún las causas que provocaron el suceso, que ha dejado imágenes en las que se aprecian grandes columnas de fuego y humo negro.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) indicó además, de forma preliminar, que dos personas resultaron heridas en el incendio en embarcaciones ubicadas en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta.

La Capitanía del Puerto coordina las maniobras de contención del incendio en el sitio y se articulan acciones para la movilización de remolcadores y personal del Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia, señaló.

La SNGR coordina con las autoridades locales la evaluación de daños y análisis de necesidades.

El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) precisó que recibió a las 11:52 hora local (16:52 GMT) una alerta que reportó el incendio de una embarcación en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta, en la provincia de Manabí (oeste).

Indicó que, como medida de seguridad, se restringió el acceso de ciudadanos al sector. EFE

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