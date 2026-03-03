Al menos cinco heridos en el centro de Israel tras la caída de metralla de un misil iraní

Jerusalén, 3 mar (EFE).- Al menos cinco personas resultaron heridas tras la caída en el centro de Israel de metralla procedente de la última andanada de misiles lanzada por Irán contra el país, informaron los servicios de emergencias israelíes.

El cuerpo de Bomberos aseguró que dos heridos se encuentran en estado moderado, uno leve y otros dos siguen «siendo examinados por el Departamento de Bomberos y Rescate», en un comunicado en el que se limitan a establecer que el lugar del ataque está en el Dan (el área metropolitana de Tel Aviv).

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) apuntó que sus paramédicos han acudido a tres localizaciones distintas tras la caída de metralla y elevan el total de heridos a siete: «una mujer de unos 40 años con heridas por la explosión y seis afectados adicionales en estado leve con heridas por esquirlas de cristal relacionadas con las explosiones».

Uno de los puntos afectados es la localidad mayoritariamente ultraortodoxa de Bnei Brak, en el área metropolitana de Tel Aviv, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Otro de los lugares, de acuerdo a las imágenes difundidas por los bomberos, es una vivienda en la que el impacto hizo que el techo se viniera abajo.

Los bomberos de Israel señalaron que varias personas habían resultado heridas en el Dan tras el ataque, así como que se había desatado un fuego en un edificio y un coche, y que habían detectado daños por metralla.

Estos no apuntaron, sin embargo, si los lugares afectados del área metropolitana están todos en Bnei Brak u otras localidades.

EFE no pudo confirmar de forma independiente los lugares de los impactos ni su alcance, en un país donde la censura militar prohíbe publicar los puntos afectados por los misiles iraníes alegando cuestiones de seguridad, especialmente en el caso de infraestructuras críticas y militares.

«El régimen terrorista iraní ha vuelto a lanzar hoy misiles con submuniciones de racimo contra civiles israelíes en el centro de Israel», aseguró este martes en la red social X el portavoz del Ejército de Israel Nadav Shoshani.

A diferencia de en la llamada guerra de doce días de junio de 2025, en los últimos días la mayoría de daños reportados por los servicios de emergencia se corresponden con la caída de metralla en lugar de por impactos directos de misiles.

Sin embargo, también se han producido varios impactos directos que hasta ahora se han cobrado la vida de diez personas (una en Tel Aviv y otras nueve en Beit Shemesh, ambos lugares en el centro de Israel).

En Irán, los bombardeos de Israel y Estados Unidos han matado desde el sábado por la mañana a 787 personas, según la Media Luna Roja. EFE

