Al menos cinco muertos tras un derrumbe en una mina de oro al suroeste de Kenia

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Nairobi, 22 jul (EFE).- Al menos cinco personas murieron y un número indeterminado de mineros permanecen atrapados bajo los escombros tras el derrumbe de un túnel en la mina de oro Kilima Pesa, situada en la localidad de Lolgorian, en el suroeste de Kenia, informaron este miércoles las autoridades locales.

Las labores de rescate continúan en el lugar a un ritmo lento debido a la falta de maquinaria especializada para acceder de forma segura a las galerías subterráneas, según confirmó el comisionado adjunto del subcondado de Transmara South, Stephen Odeke.

«Quienes están sobre el terreno no disponen de equipamiento especializado para colaborar en el rescate», declaró Odeke a medios locales.

Un equipo de rescate especializado dotado de cámaras y equipos de búsqueda subterránea ha sido desplegado en la zona para acelerar los trabajos, mientras la Policía mantiene acordonado el perímetro y los cuerpos de las víctimas han sido trasladados a la morgue del hospital local.

El accidente se suma a una serie de siniestros recurrentes en el sector de la minería artesanal en Kenia, una actividad despenalizada por el Gobierno pero criticada por diversos sectores por la falta de regulaciones de seguridad, que causan decenas de muertes al año en yacimientos del país. EFE

aam/mra