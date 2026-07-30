Al menos cuatro migrantes muertos al intentar cruzar el Canal de la Mancha

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París, 30 jul (EFE).- Al menos cuatro migrantes murieron durante la pasada noche mientras intentaban cruzar de manera irregular el canal de la Mancha desde Francia en dirección al Reino Unido, en dos incidentes separados.

Por una parte, tres mujeres fueron halladas sin vida a la altura de las costas de Dunkerque, en la zona del dique de Braek, en el sector de Loon-Plage, informó el diario local La Voix du Nord.

Los servicios de emergencia franceses intervinieron sobre las 6.30 horas (4.30 GMT) para socorrer inicialmente a una mujer en parada cardiorrespiratoria. Posteriormente se encontraron los cuerpos de otras dos, también en parada cardiorrespiratoria, que igual que la primera víctima no pudieron ser reanimadas.

Las tres fallecidas, de las que no se dieron a conocer sus nacionalidades, rondaban los 20, 30 y 50 años, según detallaron fuentes cercanas al suceso a La Voix du Nord.

La cuarta víctima fue un hombre de unos 40 años que murió en otra tentativa de cruce en la zona de Hardelot, después de que la embarcación en la que iba naufragara cerca de la medianoche.

Al menos seis personas más resultaron heridas en este último incidente y fueron trasladadas al hospital, incluido un niño de un año, de acuerdo también con la información de las autoridades a La Voix du Nord.

Este tipo de travesías en embarcaciones crecieron sobre todo a partir de 2018, ya que las mafias han buscado alternativas marítimas frente a los férreos controles de seguridad en las instalaciones ferroviarias y portuarias que comunican Francia con el Reino Unido.

En 2025 hubo al menos 41.000 intentos y al menos 29 personas murieron en el mar tratando de hacer la travesía. EFE

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