Al menos dos muertos en un nuevo ataque ruso contra Kiev

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Kiev, 16 jul (EFE).- Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en Kiev a consecuencia de un nuevo ataque contra la ciudad lanzado por Rusia, según ha informado en su cuenta de Telegram el alcalde, Vitali Klichkó.

El ataque ha provocado también daños materiales en al menos dos distritos capitalinos, explicó el edil.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko, había advertido poco después de la medianoche de que Kiev había sido atacada con un misil balístico.

Ucrania ha sufrido varios ataques masivos rusos este mes. Los más masivos y letales tuvieron lugar el 2 y el 6 de julio, cuando los misiles y drones rusos mataron a 31 y 19 civiles respectivamente. EFE

mg/mgr