Al menos nueve muertos en el sur de Nigeria al derrumbarse un edificio de tres pisos

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Nairobi, 26 jun (EFE).- Al menos nueve personas murieron, incluyendo una niña pequeña, y 27 fueron rescatadas con vida en el derrumbe de un edificio residencial de tres pisos que también acogía algunos negocios en el sur de Nigeria, en el estado de Lagos, confirmaron este viernes las autoridades.

El derrumbe ocurrió el jueves pasadas las 11.00 hora local de la mañana (10.00 GMT) en la zona de Satellite Town, donde se desplegaron efectivos de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA, en inglés), la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Lagos (LASEMA) y otros organismos.

«Todos los equipos de respuesta rápida del estado de Lagos se encuentran sobre el terreno y seguimos trabajando (…) Hemos recuperado nueve cuerpos sin vida, incluyendo una niña pequeña», señaló esta madrugada en declaraciones a la prensa local el secretario permanente de la LASEMA, Femi Oke-Osanyintolu.

Por su lado, el jefe de operaciones en Lagos de la NEMA, Mohammed Olatunde, lamentó que la lluvia esté «dificultando la operación» de búsqueda y rescate.

«La integridad estructural del edificio se había visto comprometida. Nos enteramos de que el edificio llevaba mostrando desde hacía días signos de un colapso inminente, pero los ocupantes permanecieron en su interior», destacó Olatunde, mientras varios vecinos aseguraron a medios nigerianos que el gobierno de Lagos había marcado el inmueble como una zona roja de evacuación.

Imágenes difundidas por la NEMA y por medios locales muestran los escombros del edificio, una excavadora y decenas de efectivos de los equipos de respuesta, ante la atenta mirada de la multitud congregada en el lugar.

En un comunicado difundido en la misma plataforma, la NEMA detalló que «las víctimas rescatadas sufrieron lesiones de diversa gravedad y, en estos momentos, están recibiendo la atención médica adecuada».

Los derrumbes de edificios son comunes en Nigeria, el país más populoso de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades. EFE

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