Al menos seis muertos y 26 heridos en un ataque ucraniano contra una empresa militar rusa

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Moscú, 24 jul (EFE).- Al menos seis personas murieron y otras 26 resultaron heridas en un ataque ucraniano esta mañana con un misil de crucero contra una empresa militar rusa en la región de Kírov, 800 kilómetros al noreste de Moscú, informaron este viernes las autoridades locales.

«Como consecuencia del ataque del régimen de Kiev contra una empresa, por desgracia, hay 32 víctimas. Seis de ellas fallecieron en el acto», comunicó a través de Telegram el gobernador de Kírov, Alexander Sókolov. EFE

mos/mb

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