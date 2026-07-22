Al menos tres fallecidos y un herido en un ataque a un puesto policial en Paraguay

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Asunción, 22 jul (EFE).- Al menos tres fallecidos -dos de ellos policías-, un herido y vehículos incinerados dejó el ataque de un presunto grupo armado contra un puesto de la Policía Nacional de Paraguay en una población del departamento de Canindeyú (este), que colinda con Brasil, informaron este miércoles las autoridades.

La incursión, en la que la sede policial también fue incendiada, ocurrió en la noche del martes en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná, hasta donde se presume llegaron entre 20 y 30 sujetos armados, según las primeras versiones oficiales.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Policía Nacional indicó que efectivos de «distintas dependencias constataron en el lugar el fallecimiento de dos agentes y un civil».

«Asimismo -continuó el informe-, se registraron incendios en la estructura del puesto policial y vehículos».

La Policía indicó que recibió en la noche del martes una alerta sobre un «ataque armado y quema a un puesto policial en Naranjito».

Medios locales indicaron que un uniformado quedó herido y fue trasladado a un hospital en la ciudad de Curuguaty, ubicada a unos 60 kilómetros de distancia.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, el comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, indicó que las «primeras informaciones recolectadas» señalan que entre 20 y 30 individuos al parecer pertenecientes a una «organización criminal» que no identificó habrían atentado contra la comisaría.

Silguero detalló que en la estación se encontraban cuatro uniformados y un empleado civil al momento del ataque, que, aseguró, ocurrió mientras caía una fuerte tormenta y no había electricidad en la zona.

Además, el jefe policial cifró en cuatro, entre ellos una patrulla, los vehículos incinerados y explicó que los atacantes portaban armas largas, al confirmar el hallazgo de cartuchos de calibre 5.56 y 7.62 milímetros, así como de escopeta.

En esa zona se ha denunciado la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y al contrabando.EFE

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