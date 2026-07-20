Al menos tres muertos en Argentina durante la final del Mundial y los festejos posteriores

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Buenos Aires, 20 jul (EFE).- Tres personas murieron el domingo durante la final del Mundial 2026 y en distintos incidentes registrados durante las celebraciones y concentraciones posteriores en todo el país en apoyo a la selección nacional tras la derrota por 1-0 ante España.

Decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos de Argentina para agradecer a su seleccionado por su desempeño en el Mundial 2026 y por la entrega durante la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, una mujer de 45 años murió tras caer de la caja de una camioneta en movimiento mientras participaba de una caravana de festejos..

La mujer, identificada como Érica Silvana M., cayó al asfalto y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza que le provocó la muerte en el acto.

En la ciudad de Neuquén, un hombre falleció y otras tres personas resultaron gravemente heridas tras la explosión de una bomba de estruendo durante las celebraciones posteriores al encuentro.

Según informó la policía local, el artefacto pirotécnico explotó de manera imprevista cerca de un grupo de personas. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona y se inició una investigación para determinar las causas de la explosión.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires un hombre de 67 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en las mientras miraba el enfrentamiento contra España.

Los servicios de emergencia asistieron a otras personas por distintos cuadros médicos y accidentes. Un hombre de 88 años sufrió un episodio cardiorrespiratorio en el barrio de Caballito, en la capital, y fue trasladado a un hospital de la zona tras ser reanimado, mientras que otro, de 72 años, fue derivado a otro hospital por dificultades respiratorias.

Cerca de una veintena de personas resultaron heridas según informaron las autoridades durante las celebraciones por el segundo puesto.

El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron además que fueron atendidas personas con lesiones leves por empujones y aplastamientos en los sectores donde se instalaron pantallas gigantes para seguir la final, así como dos jóvenes con intoxicación alcohólica.

Al menos 12 personas fueron detenidas este domingo por las fuerzas de seguridad durante incidentes en el desalojo de aficionados argentinos que se habían concentrado en las inmediaciones del Obelisco de la ciudad de Buenos Aires para expresar su apoyo a la selección argentina tras la derrota con España.

El intento de la Policía por dispersar a los concentrados desató enfrentamientos con grupos de aficionados, que lanzaban botellas y otros objetos mientras las fuerzas de seguridad disparaban balas de goma y gases lacrimógenos. EFE

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