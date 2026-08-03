Al menos tres muertos y 13 heridos en el sur de Rusia tras ataque de drones ucranianos

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Moscú, 3 ago (EFE).- Al menos tres personas han muerto y otras trece han resultado heridas tras la caída de fragmentos de drones ucranianos derribados por las defensas antiaéreas rusas en el distrito de Guelendzhik de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar Negro, informaron este lunes las autoridades locales.

«En Guelendzhik tuvo lugar una tragedia. En la localidad Arjipo-Ósipovka, debido a la caída de restos de drones, murieron tres personas, según informaciones previas», escribió en Telegram el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondrátiev.

Añadió que «resultaron heridas otras trece personas, incluyendo menores de edad», y que ya «reciben la ayuda médica necesaria».

«Se trató de un ataque contra la infraestructura civil. En el lugar trabajan los servicios de emergencias», denunció.

Anteriormente el líder de la anexionada península de Crimea, Serguéi Axiónov, informó de la muerte de otros tres civiles y de al menos dos heridos tras un ataque ucraniano.

En la región fronteriza de Briansk resultaron heridas este lunes ocho personas tras ataques ucranianos, según denunció en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.

Además, el número de heridos durante el ataque ucraniano contra el centro logístico de Wildberries en la región rusa de Vladímir, a 150 kilómetros de Moscú, ascendió tres personas, según el gobernador local, Alexandr Avdéev.

Se trata del décimo octavo almacén de esta compañía atacado por Ucrania en las últimas semanas.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas «interceptaron y aniquilaron» 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro. EFE

mos/llb