Al menos tres muertos y 40 heridos al volcar un bus con bailarinas paraguayas en Brasil

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(Actualiza con nuevo balance de víctimas desde Brasil)

Asunción/São Paulo, 15 jul (EFE).- Al menos tres personas murieron y 40 resultaron heridas cuando un autobús que trasladaba a bailarinas y que volvía a Paraguay volcó en una carretera del estado brasileño de Santa Catarina, informaron este miércoles autoridades paraguayas y brasileñas.

El autobús retornaba de la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil, donde la Academia de Danzas Bethania, del departamento paraguayo del Guairá, participó en una competencia de baile, dijo en la radio ABC Cardinal el titular de la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados de Paraguay (Conare), Carlos Vera.

El siniestro, ocurrido la pasada madrugada, causó tres fallecidos, aunque señaló que «probablemente» haya una cuarta víctima fatal, de acuerdo con el funcionario.

Las víctimas fatales son dos paraguayas, de 75 y 48 años, y una niña de 8 años integrante de la academia de danza, refirió en la misma emisora radial el intendente del municipio de Colonia Independencia, José Resquín, donde se ubica la escuela de baile.

Según el Cuerpo de Bomberos de Santa Catarina, el autobús, que transportaba a 67 pasajeros, se salió en una curva de una carretera, entre los municipios de Maravilha y São Miguel da Boa Vista, lo que provocó que decenas de víctimas quedaran atrapadas entre los hierros del vehículo accidentado.

Ante la magnitud del siniestro, nueve unidades de los bomberos de la región participaron en las tareas de rescate.

De los 64 sobrevivientes, 40 requirieron asistencia médica y fueron trasladados a hospitales locales: 35 ingresaron al Hospital São José, del municipio de Maravilha; cuatro, al Hospital municipal de Romelândia; y el último fue trasladado al Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, en São Miguel do Oeste.

Los pasajeros que no necesitaron atención médica previa fueron transferidos a una casa de acogida.

«Hay gente en estado de gravedad», afirmó el alcalde paraguayo, quien aseguró haber recibido información de la administradora de la academia.

Las causas del accidente están bajo investigación de la Policía Civil y la Policía Científica brasileña, que se hicieron cargo de la escena para los peritajes correspondientes.

La Academia de Danzas Bethania obtuvo el lunes el premio mayor del Concurso Internacional Sur Dance, que tuvo lugar en Gramado, según las redes sociales de la escuela. EFE

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