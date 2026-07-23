Al menos tres muertos y decenas de heridos en ataque contra ciudad ucraniana de Pavlograd

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Kiev, 23 jul (EFE).- Al menos tres personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque aéreo ruso con una bomba guiada contra Pavlograd, en la región del centro-este de Dnipropetrovsk, informó este jueves el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El presidente ucraniano agregó que las fuerzas rusas emplearon bombas aéreas contra la ciudad de Jersón del sur de Ucrania, donde varios bloques de pisos, casas, un hospital infantil e instituciones educativos sufrieron daños y varias personas resultaron heridas.

Rusia también atacó infraestructuras en las regiones fronterizas de Sumi y Járkov, y lanzó misiles en las últimas horas contra la región de Odesa, en la Ucrania meridional.

«Rusia continúa aterrorizando a nuestra gente», abundó Zelenski, que pidió a sus socios una vez más que tomen las decisiones para reforzar al Ejército ucraniano y le suministren suficientes misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de los que Ucrania depende para derribar misiles balísticos rusos. EFE

mg/smm/pcc