Alemania aporta 10 millones de euros para asistir a desplazados por terrorismo en Nigeria

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Nairobi, 22 jul (EFE).- Alemania reafirmó este miércoles su compromiso de apoyar a Nigeria en materia de seguridad con una aportación de 10 millones de euros para personas desplazadas por el terrorismo, al tiempo que instó a profundizar la cooperación económica con la principal potencia del África subsahariana.

Tras reunirse en Abuya con la ministra nigeriana de Asuntos Exteriores, Bianca Odumegwu-Ojukwu, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, advirtió sobre la expansión del yihadismo en la zona.

«Los efectos del contagio de la crisis en el Sahel amenazan cada vez más a todos los Estados costeros de la región», declaró el ministro alemán en una rueda de prensa conjunta con su homóloga.

Los 10 millones de euros financiarán el retorno y la reintegración de las comunidades desplazadas por Boko Haram y el Estado Islámico (EI).

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados, sobre todo dentro de Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos gubernamentales y de la ONU.

Asimismo, en el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

En el ámbito comercial, Wadephul destacó que el intercambio bilateral creció un 10 % el año pasado y recordó que Nigeria suministró el 25 % del queroseno importado por Europa en junio tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

“África es una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, y Nigeria es uno de sus principales centros económicos. Con una población joven, innovadora y cada vez más orientada al consumo, Nigeria ofrece enormes oportunidades para las empresas alemanas”, añadió Wadephul.

El ministro alemán destacó que Nigeria es el segundo socio comercial más importante de Alemania en África subsahariana y representa un “mercado de exportación clave” para maquinaria, productos químicos y alimentos.

“Quienes no estén presentes en África hoy corren el riesgo de perderse las oportunidades del mañana”, concluyó el ministro.

La visita de Wadephul forma parte de una gira oficial por tres países africanos que comenzó el lunes en Mauritania, continuó entre ayer y hoy en Nigeria (visitando Lagos y Abuya), y concluirá este jueves en Sudáfrica. EFE

aam/fpa