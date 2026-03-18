Alemania apremia a sus ciudadanos a no viajar a Cuba

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Berlín, 18 mar (EFE).- El Gobierno alemán endureció este miércoles las advertencias a sus ciudadanos con respecto a Cuba y a partir de hoy desaconseja «de forma apremiante» los desplazamientos al país caribeño debido a la crisis por el bloqueo petrolero de EE. UU.

«Cuba se encuentra en una aguda crisis energética, que se encuentra con una infraestructura energética ya en gran parte deteriorada. La falta de suministros de crudo y combustible del extranjero produce deficiencias significativas en el abastecimiento de energía y carburante, con efectos para todos los ámbitos de la vida», afirmó el Ministerio de Exteriores alemán en un boletín.

El Gobierno germano, que ya desaconsejaba los viajes a la isla, resaltó las restricciones en la atención médica y en la operatividad de los aeropuertos, así como los cortes de luz diarios con efectos para el abastecimiento de agua y alimentos.

En caso de viajes que no se puedan evitar, recomendó a los viajeros estar preparados para todo tipo de limitaciones, evitar manifestaciones y aglomeraciones de gente y, en caso de enfermedad, llevar suficientes reservas de medicamentos para cubrir la estancia.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió este miércoles de que la escasez de combustible en Cuba, provocada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos, está frenando la entrega de ayuda humanitaria y dificultando el acceso a la atención médica.

En el día de hoy estaba previsto que el país caribeño sufriera prolongados apagones durante toda la jornada y que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, dejase sin corriente a un 62 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El Gobierno alemán abogó este miércoles por la vía del diálogo entre Washinton y La Habana para rebajar las tensiones por el bloqueo energético, incrementadas por las recientes declaraciones del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, sobre una toma de la isla, al tiempo que subrayó que Cuba es un Estado soberano.

«Para nosotros, el camino correcto es que haya conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para resolver las tensiones que han surgido recientemente», declaró en una rueda de prensa ordinaria Josef Hinterseher, portavoz de Exteriores.EFE

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