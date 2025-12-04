Alemania da otros 100 millones a Kiev para reparar la infraestructura energética ucraniana

Berlín, 4 dic (EFE).- Alemania anunció este jueves una nueva ayuda de emergencia de cien millones de euros para la reparación de la infraestructura energética ucraniana ante los continuos ataques rusos en medio de temperaturas invernales y constantes cortes energéticos.

El Ministerio de Economía y Energía puso en concreto este monto a disposición de Ucrania a través del Banco de Desarrollo KfW y se suma a los 60 millones de euros ya anunciados en octubre pasado.

La ministra de Economía, Katherina Reiche, señaló en un comunicado que «Rusia ataca de manera sistemática y dirigida la infraestructura energética ucraniana para convertir el invierno en otra arma».

«El suministro de energía en Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en una línea de frente por sí mismo. Ahí se decide cuán duramente este invierno afectará a la población», añadió.

Los cien millones de euros adicionales de Alemania serán dirigidos al Fondo de Apoyo Energético de Ucrania, con el que Kiev financia repuestos y equipamiento para la infraestructura energética destruida por los bombardeos rusos.

El Ministerio de Economía y Energía de Alemania recalcó que el Banco de Desarrollo KfW velará estrictamente por el cumplimiento de sus normativas a raíz de las recientes investigaciones de las autoridades ucranianas anticorrupción en el sector energético estatal del país invadido.

«El respeto de estándares consolidados de gobernanza corporativa, especialmente en empresas estatales, constituye la base para una cooperación posterior de confianza con nuestros socios ucranianos», indicó el departamento que dirige Reiche.

Hasta comienzos de 2025, el Gobierno germano ha aportado más de 390 millones de euros al Fondo de Apoyo Energético.

Junto con el reciente aumento anunciado de 60 millones de euros, la participación alemana ascenderá, con la nueva ampliación de cien millones de euros, a un total de 550 millones de euros.

Alemania sigue siendo el mayor donante del fondo, que desde febrero de 2022 ha recaudado más de 1.300 millones de euros. EFE

