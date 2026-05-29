Alemania es el país invitado en la Feria Internacional del Libro de Guatemala 2026

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Ciudad de Guatemala, 29 may (EFE).- Alemania es el país invitado de honor en la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), que se celebrará del 7 al 19 de julio de 2026 y estará dedicada a la Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, según informaron este viernes los organizadores.

La edición de este año, considerada unas de las mayores citas culturales de las letras en Centroamérica, coincidirá con la conmemoración en diciembre de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz, un hito histórico que puso fin a 36 años de un cruento conflicto armado interno (1960-1996) que dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en su mayoría indígenas mayas.

El presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), César Medina, argumentó que dedicar la Filgua a Menchú busca reconocer su trayectoria en este proceso de pacificación y memoria.

«No hay muchos casos en Latinoamérica de un Premio Nobel y estamos reconociendo esa parte», afirmó Medina, tras anunciar una agenda cultural especial con especialistas internacionales que analizarán su aporte al país.

Por su parte, el embajador de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle, detalló que su participación se estructurará bajo el lema «Historias que construyen puentes», con el apoyo de la Feria del Libro de Frankfurt y el Goethe-Institut, enfocándose en la memoria, la reconciliación y la juventud, mediante la presentación de autoras jóvenes de gran reputación en el país europeo.

Entre las principales novedades de Filgua 2026 destaca la presentación de un ambicioso proyecto literario de la AGEG que distribuirá gratuitamente 30.000 ejemplares bilingües, escritos por el guatemalteco Julio Serrano Echeverría e ilustrados por la también guatemalteca Karen Huala, editados en español y en siete diferentes idiomas mayas.

Asimismo, la feria contará con la participación del reconocido escritor guatemalteco Dante Liano, catedrático en la Universidad de Milán (Italia), junto a autores internacionales como la ilustradora argentina Mariana Ruiz Johnson y la poeta mexicana Nadia López García, quien es actualmente la directora de servicio de contenidos de la Secretaría de Educación Pública en México.

«Alemania se ha desbordado con nosotros, tenemos muy buenas actividades y sobre todo se ha constituido también no solo en un evento en términos de libros, sino en una actividad cultural en la que el país nos muestra mucho más allá», concluyó Medina sobre la presencia germana, que incluirá el prestigioso foro profesional Contec, creado por la Feria del Libro de Frankfurt. EFE

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