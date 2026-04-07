Alemania matiza que varones de hasta 45 años pueden viajar libremente tras reforma militar

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Berlín, 7 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa alemán precisó a EFE este martes que los varones de entre 17 y 45 años no precisan solicitar permiso para estancias en el extranjero de más de tres meses mientras el servicio militar sea voluntario, tras la controversia desatada por la reforma de una legislación militar.

Después de que medios como ‘Frankfurter Rundschau’ y ‘Der Spiegel’ destacaran el contenido del artículo 3.2 de la reformada Ley de Servicio Militar, que se refiere a la obligación de esos varones a pedir permiso a la Bundeswehr si quieren salir de Alemania durante más de 90 días, Defensa señaló que ese punto no tiene aplicación en la práctica mientras el servicio sea voluntario.

«Mientras el servicio militar sea voluntario, no cabe esperar una incorporación obligatoria (a las Fuerzas Armadas). Por ello, en la práctica, la autorización debe concederse obligatoriamente», dijo a EFE una portavoz del Ministerio de Defensa.

Por esa razón tampoco tienen que pedir formalmente un permiso al centro de carreras de las Fuerzas Armadas, indicó.

«Para no generar trámites burocráticos innecesarios, las normas administrativas establecen que la autorización se considera concedida mientras el servicio militar sea voluntario», abundó la portavoz.

El servicio militar obligatorio fue suspendido en Alemania en 2011, pero en el contexto de crecientes tensiones geopolíticas y de su rearme, el Gobierno decidió modernizar la ley del servicio militar, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios.

El objetivo del Gobierno alemán es alcanzar 260.000 soldados activos -desde los 184.000 actuales- y 200.000 reservistas en 2035.

El ministerio que dirige Boris Pistorius explicó a EFE que el artículo 3.2 se mantiene desde la redacción de la ley en tiempos de la Guerra Fría «como medida preventiva para el caso de que la situación de seguridad se deteriore y sea necesario introducir el servicio militar obligatorio».

«Entonces tendremos que saber quién está disponible o quién se encuentra, en su caso, en el extranjero por un período prolongado. En tal caso, las obligaciones de notificación y autorización establecidas por ley podrían aplicarse de forma directa y rápida», precisó la portavoz.

El Ministerio de Defensa también señaló que se «ha previsto expresamente que se puedan admitir excepciones» y actualmente, el Gobierno alemán trabaja para establecer cuáles serán.

De momento, el Gobierno apuesta por el carácter voluntario del servicio militar para aumentar el número de soldados activos.

Primero, a partir de 2026, todas las mujeres y hombres de 18 años deberán completar un cuestionario para evaluar su motivación y aptitud para servir en la Bundeswehr.

Desde enero se han enviado más de 120.000 cartas a estos jóvenes.

Los hombres estarán obligados a responder, mientras que para las mujeres será voluntario.

Además, a partir del 1 de julio de 2027 los hombres nacidos en 2008 en adelante serán sometidos obligatoriamente a un reconocimiento médico y de aptitud.

Sobre la base de los cuestionarios y los resultados de evaluaciones, la Bundeswehr podrá recurrir, en caso de defensa, a un grupo de posibles reclutas.

Los jóvenes que decidan voluntariamente participar en el nuevo servicio militar percibirán una remuneración mensual de al menos 2.600 euros brutos.

En el nuevo modelo de servicio militar alemán se apostará por la voluntariedad durante el mayor tiempo posible, aseguró el Gobierno de coalición dirigido por el canciller Friedrich Merz, en el momento de presentarlo.

Pero si la situación de seguridad se agrava o no se presentan suficientes voluntarios conforme a los objetivos establecidos, el Bundestag o la Cámara Baja alemana podrán aprobar, a propuesta del Gobierno, una «conscripción según necesidades» mediante una ley. EFE

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