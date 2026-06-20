Alemania vuelve a unos cruces mundialistas; una ola Oranje arrolla a Suecia

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Tras doce años de espera, Alemania vuelve a una segunda ronda de un Mundial, luego de la victoria 2-1 este sábado contra Costa de Marfil, en una jornada en la que otro grande de Europa, Países Bajos, goleó 5-1 a Suecia.

Un doblete del delantero Deniz Undav (68′ y 90+4′) acabó con la resistencia del equipo africano, que se había adelantado a la media hora por medio de su capitán, Frank Kessie, en el primer partido de la segunda jornada del Grupo E, que se completa con el juego que disputan Ecuador y Curazao.

El partido en Toronto premió la resiliencia del equipo dirigido por Julian Nagelsmann, quien acertó en las variantes en el entretiempo, al dar ingreso al goleador Undav. Al mismo tiempo, castigó la falta de oportunismo de los Elefantes, que desperdiciaron algunas oportunidades para rematar a su rival.

– Doblete de Deniz –

«El primer gol fue un momento perfecto de Deniz; lo define de manera increíble. Es una ocasión tremendamente difícil (…) El segundo es un gol clásico de Deniz Undav», declaró Nagelsmann sobre su delantero.

Desde que Alemania ganó su cuarto título mundial en Brasil 2014, no había vuelto a disputar una eliminatoria. Sufrió dos humillaciones seguidas al quedar eliminada en la fase de grupos de Rusia 2018 y Catar 2022.

Pese a la clasificación a dieciseisavos, donde se une a México y Estdos Unidos, Nagelsmann no quiere oír hablar aún de título: «Hace tres semanas, todo seguía siendo un desastre», declaró recordando las críticas al equipo.

En el otro partido de la llave, Ecuador tratará de amarrar los primeros puntos frente a una debutante Curazao que perdió 7-1 en el estreno ante Alemania.

Pese a ese abultado resultado, el DT de la tricolor, el argentino Sebastián Beccacece, pidió a sus jugadores que sólo piensen en la victoria y no en la goleada: «No somos Alemania», resumió.

No está clasificada aún, pero otra de las grandes potencias europeas, Países Bajos, está muy cerca de conseguirlo tras arrollar 5-1 este sábado a Suecia en el primer partido del día, en Houston.

– Países Bajos, muy cerca –

Con un estadio vestido de naranja casi por completo y la presencia de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, la Oranje se impuso con goles de Brian Brobbey (5, 17), Cody Gakpo (47, 54) y Crysencio Summerville (89), mientras que los escandinavos descontaron gracias a un tanto de Anthony Elanga (59)

Este resultado no clasifica a los neerlandeses para los 16avos, pero los acerca mucho: toman el mando del Grupo F, con 4 puntos, seguidos por Suecia con 3, a la espera del resultado entre Japón (1) y Túnez (0), que cierran el día.

Ese partido, que se disputa en Monterrey (04H00 GMT del domingo), será el número 1.000 de los Mundiales.

Esta cifra refleja el rápido crecimiento de la Copa del Mundo en los últimos años: el partido 500 se disputó en Estados Unidos 1994, cuando participaban 24 equipos, la mitad de los que compiten en la presente edición en Norteamérica.

– Raphinha, baja por lesión –

«Jugar un partido en un Mundial es un honor y un sueño hecho realidad, pero participar en el partido número 1.000 será realmente especial», aseguró en la previa el capitán tunecino, Ellyes Skhiri, citado en el comunicado de la instancia.

Un día después de la victoria de Brasil ante Haití por 3-0, la CBF informó que Raphinha será sometido a «tratamiento intensivo» por la lesión muscular que le obligó a retirarse antes del descanso.

Pieza clave en la ofensiva de Carlo Ancelotti, el extremo del Barcelona será baja, al menos, para el último partido de la primera fase frente a Escocia, aunque medios brasileños aseguran que, en el mejor de los casos, Raphinha podría estar disponible para la eliminatoria de octavos, dentro de dos semanas, si es que Brasil llega a esa instancia.

mcd/ma