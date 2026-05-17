Alerta internacional por ébola en la RDC moviliza a la región y desata cierres fronterizos

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Nairobi, 17 may (EFE).- La declaración de emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el nuevo brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que ya deja 88 muertos, llevó a los países africanos a reforzar controles sanitarios y cerrar fronteras, como en el caso de Ruanda este domingo.

Según la agencia de salud de la Unión Africana (UA), el virus del Ébola de la cepa Bundibugyo en la provincia congoleña de Ituri comenzó a circular a fines de abril, donde se han reportado hasta 87 fallecimientos más un caso importado en Uganda.

La UA puso en alerta a sus sanitarios a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), que han desplegado equipos, laboratorios y personal de respuesta primaria hacia la zona.

Por su parte, la OMS reforzó la asistencia con el envío de 18 toneladas de suministros médicos desde sus centros en Dakar (Senegal) y Nairobi (Kenia), que se trasladarán por vía aérea y continuarán por tierra en un convoy escoltado por la misión de paz de la ONU en la RDC (Monusco) hacia Bunia, capital de Ituri.

Las provisiones incluyen equipos de protección personal, kits de diagnóstico, recolección de muestras, carpas y camas de hospital.

El epicentro del brote se mantiene en la zona sanitaria de Mongwalu, en Ituri, un área catalogada de peligro epidemiológico debido al movimiento poblacional con Uganda y Sudán del Sur.

La situación se ve agravada por el conflicto armado, que ha provocado más de 273.000 desplazados internos, que limitan el despliegue sanitario y las prácticas funerarias inseguras impiden un rastreo efectivo de contactos.

Sin vacunas

La variante Bundibugyo carece de herramientas médicas con licencia en el mercado y los CDC de África están diseñando un protocolo científico de urgencia para ensayar una estrategia de “protección cruzada” con la vacuna Ervebo -eficaz contra la cepa Zaire- para determinar si puede generar inmunidad contra el virus.

La directora de operaciones de los CDC de África, Shanelle Hall, afirmó en rueda de prensa que las pruebas iniciales con este fármaco mostraron cerca de “un 50 % de eficacia”.

Hall añadió que las farmacéuticas Oxford y Moderna tienen prototipos específicos para esta cepa, pero no se han testado en humanos y podrían llevar años antes de sacarlas al mercado

“Para esta cepa específica no tenemos vacuna ni medicamentos. Lo que significa que dependemos principalmente de las medidas de salud pública”, sumó el director general de los CDC de África, Jean Kaseya.

El organismo alertó que los test portátiles de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), capaces de diferenciar entre cepas de ébola, son fabricados de forma exclusiva por la empresa coreana KH Medical y pueden llegar a costar 20 dólares el cartucho, mientras que las máquinas alcanzan los 15.000 dólares.

Los África CDC necesitan una inversión de entre dos y tres millones de dólares para trasladar y establecer líneas de producción de material de diagnóstico dentro del propio continente.

Alerta regional

Kaseya alertó de que los 336 casos sospechosos reportados pueden ser mayores, ya que el paciente de 59 años que desató la alarma en Uganda viajó desde la RDC hasta Kampala sin ningún tipo de medida de protección, falleciendo poco después en un hospital de la capital ugandesa.

“Tomó el transporte público a Uganda y tras morir, trabajadores sanitarios locales trasladaron su cuerpo de vuelta a la RDC. (…) No me creo la cifra de solo trescientos casos sospechosos”, advirtió el director general.

La agencia sanitaria elevó la situación en la RDC a “Grado 3” —el nivel máximo de emergencia del organismo—, pero en caso de detectarse un solo contagio en Sudán del Sur, la calificación global subirá a alerta máxima.

Sudán del Sur implementó protocolos de preparación y detección temprana en sus zonas fronterizas, mientras que Uganda oficializó el brote y desplegó equipos de respuesta rápida para aislar contactos directos.

Kenia emitió una alarma sanitaria nacional e intensificó las labores de control de temperatura y vigilancia epidemiológica en aeropuertos y en la aduana terrestre de Busia, frontera con Uganda, mientras que Ruanda decretó el cierre preventivo de sus fronteras con la RDC.

Esta crisis constituye el decimoséptimo brote registrado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

Se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados, causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas con una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, según la OMS. EFE

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