Alerta sanitaria en Inglaterra por nuevo aumento de las temperaturas

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Londres, 3 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias británicas emitieron hoy la alerta sanitaria para gran parte de Inglaterra por el alza de las temperaturas, que pueden llegar a los 35 grados Celsius.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) emitió la alerta ámbar para Londres, el este, centro y sur de Inglaterra, que se mantendrá hasta el miércoles.

El aumento de las temperaturas podría incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos, pero también para la población en general.

Polly Ashmore, consultora de la UKHSA, dijo a los medios que «los periodos de calor intenso pueden tener consecuencias graves para la salud, especialmente en las personas mayores; por ello, es importante que todos adopten precauciones sensatas mientras disfrutan del sol».

«Recordamos a la población que debe estar pendiente de sus familiares mayores, vecinos y personas con problemas de salud preexistentes, asegurándose de que conozcan la previsión meteorológica y sigan las recomendaciones necesarias», añadió.

La alerta ámbar indica que las altas temperaturas, además de afectar la salud de las personas vulnerables, pueden provocar la deformación de vías ferroviarias y derretir el asfalto.

El Reino Unido ha tenido ya cuatro olas de calor este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados Celsius, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas máximas de 37,7 grados.

La tercera ola fue mucho más prolongada ya que empezó el pasado 4 de julio y se prolongó hasta el 26 del mismo mes en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, mientras que la cuarta se registró el 29 de julio.

Las altas temperaturas han provocado sequía en gran parte del centro y sur de Inglaterra, así como en Gales. EFE

vg/cc