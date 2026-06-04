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Alimentos insalubres matan a 1,5 millones de personas por año, dice la OMS

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Alimentos contaminados con bacterias, virus, parásitos o químicos nocivos matan a 1,5 millones de personas cada año en el mundo, especialmente niños, advirtió el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras analizar 194 países entre 2000 y 2021, la OMS determinó que 886 millones de personas contrajeron alguna dolencia ligada al consumo de alimentos insalubres cada año, y el riesgo es mayor entre niños de menos de cinco años.

«La seguridad alimentaria no es un tema abstracto, afecta cada alimento, cada familia, cada día», afirmó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Aunque las dolencias por ingesta de alimentos peligrosos ha declinado desde 2000, permanecen grandes desigualdades regionales.

África y el sudeste asiático acumulan tres cuartas partes de todos los casos de males ligados a alimentos y 60% de las muertes en el mundo.

Con 860 millones de casos en 2021, las amenazas biológicas como bacterias y virus causaron la gran mayoría de las enfermedades relacionadas con alimentos.

Pero la ingesta de químicos fue responsable de una cantidad desproporcionada de las muertes, principalmente por arsénico y plomo.

«Los datos muestran que las enfermedades transmitidas por alimentos no solo son persistentes, sino que se agravan por el cambio climático, que incrementa el riesgo de contaminación, y por la resistencia a los antimicrobianos, que hace que las infecciones sean más difíciles de tratar», afirmó Yuki Minato, responsable técnica de la OMS para seguridad alimentaria.

El estudio indica que las enfermedades transmitidas por alimentos le costaron a la economía mundial 647.000 millones de dólares en 2021 en pérdida de productividad.

apo/sbk/pdw/mas/lb

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