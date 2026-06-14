Alivio en Suiza tras el rechazo al tope migratorio

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Los suizos rechazaron con más de un 54% de votos la iniciativa popular antiinmigración de la derecha radical que proponía limitar la población del país, un resultado celebrado tanto por el gobierno como por los principales partidos y actores socioeconómicos.

«Con la decisión de hoy, las ciudadanas y los ciudadanos han enviado una señal de estabilidad, apertura y fiabilidad», declaró en una conferencia de prensa el ministro suizo de Justicia y Policía, Beat Jans, tras anunciar el resultado final de un escrutinio que se anunciaba muy reñido.

La propuesta también fue rechazada por la mayoría de los cantones, y los porcentajes más altos a favor del «No» se registraron en Basilea-Ciudad (73,48%), Neuchâtel (67,26%) y Ginebra (65,42%).

El gobierno, el Parlamento, los principales partidos políticos, los sindicatos y la patronal se oponían a la medida.

«Estamos muy aliviados y felices. Es un resultado importante para nuestro país y para nuestras relaciones con la UE», reaccionó la directora de la organización patronal Economiesuisse, Monika Rühl, en la televisión pública RTS.

Si se hubiera aprobado, habría podido comprometer las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, su principal socio comercial, con la que mantiene lazos económicos estrechos a pesar de no ser miembro.

El texto, impulsado por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha radical), el principal partido del país, quería limitar la inmigración para evitar que la población permanente supere los 10 millones de aquí a 2050.

«Ha sido un domingo decepcionante para nosotros, pero también para toda Suiza», pese al amplio apoyo recibido en las zonas rurales, declaró a los periodistas el líder de la UDC, Marcel Dettling.

En Suiza los extranjeros representan más de un cuarto de la población.

Según sus promotores, esta iniciativa debía evitar la escasez de viviendas, el aumento de los alquileres, la urbanización descontrolada, los atascos, los trenes abarrotados, el incremento de la criminalidad, el sistema sanitario al límite o la baja calidad de la enseñanza.

En un referéndum distinto, los suizos aprobaron, según los primeros sondeos, la propuesta de ley para endurecer el acceso al servicio civil, en un contexto en el que la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas llevan a numerosos países a reforzar sus ejércitos.

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