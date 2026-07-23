Alphabet supera las previsiones de resultados trimestrales gracias a la nube

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El negocio de almacenamiento en la nube de Alphabet creció más de 80%, dijo la compañía el miércoles, lo que superó con creces las expectativas de los inversores atentos a señales de que las altas inversiones de la empresa en IA sí generan retornos.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, dijo en un comunicado que el éxito del trimestre fue en parte gracias al crecimiento de su modelo IA Gemini y a las consultas de búsqueda con IA. También gracias a YouTube, donde más de 1.700 millones de usuarios vieron videos relacionados con el Mundial de 2026.

«Nuestras inversiones en IA están redefiniendo qué es posible a través de cada parte de nuestro negocio», dijo Pichai.

Alphabet, empresa matriz de Google, registró más de 119.000 millones de dólares en ingresos totales entre abril y junio, un 24% más que el mismo periodo del año pasado.

Su negocio en la nube, esencial para la IA, registró más de 24.000 millones de dólares en el trimestre, y su beneficio neto se triplicó a más de 112.000 millones.

Su aplicación Gemini superó los 950 millones de usuarios activos mensuales. Así, el chatbot acortó la distancia con ChatGPT de OpenAI, que superó los 1.000 millones de usuarios activos al mes en junio.

La compañía gastó cerca de 45.000 millones en el trimestre. «La gran mayoría» fue en inversiones de IA, dijo Anat Ashkenazi, directora financiera, durante una llamada con analistas.

También aumentó su estimado de gasto de capital para todo el año a 205.000 millones. El trimestre pasado se ubicó en 190.000 millones.

El aumento es «principalmente debido a una aceleración en la puesta en servicio de capacidad para satisfacer la creciente demanda», agregó Ashkenazi.

Tras el anuncio de la nueva previsión de inversiones, la acción de Alphabet cayó en las transacciones posteriores al cierre de Wall Street, cediendo más de un 4%.

– Carrera por la IA –

Las principales empresas tecnológicas en Estados Unidos han gastado miles de millones de dólares para construir la infraestructura necesaria para la IA y desarrollar modelos más avanzados.

En junio, Alphabet anunció que recaudaría hasta 80.000 millones de dólares en acciones para financiar sus esfuerzos con la inteligencia artificial. Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, comprometió 10.000 millones de dólares.

El gasto es parte de una carrera mayor en todo el sector tecnológico para permanecer competitivo.

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta están en rumbo para invertir, en colectivo, cerca de 700.000 millones de dólares para centros de datos de IA, procesadores e infraestructura computacional este año.

Y en la competición por usuarios, los desarrolladores también diseñan versiones de bajo costo de sus propios modelos.

El martes, Google lanzó tres nuevos modelos bajo el nombre de «Flash». Los describió como más baratos rápidos y confiables.

Modelos más baratos y veloces de desarrolladores chinos -particularmente DeepSeek y Moonshot- han generado malestar y suscitado preocupaciones sobre el robo de propiedad intelectual en Estados Unidos.

Esta semana, Michael Kratsios, asesor tecnológico de la Casa Blanca, acusó a Moonshot de crear su nuevo Kimi K3 a partir del nuevo modelo de la estadounidense Anthropic, Fable.

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