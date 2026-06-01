Altos mandos militares de EEUU y Cuba se reúnen en Guantánamo

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Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron el viernes en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el poder de la isla.

El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla comunista.

El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo, viceministro de Fueras Armadas Revolucionarias y jefe de su Estado Mayor, «para un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa», señaló el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado que publicó en X, acompañado de una foto del encuentro.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba destacó que «ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro» y acordaron «mantener comunicación entre ambos mandos militares», según un breve comunicado divulgado en Facebook.

El presidente Trump ha multiplicado sus amenazas contra Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida (sureste), y a la que considera «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos, sobre todo por sus relaciones con Rusia, China e Irán.

Las relaciones entre La Habana y Washington se han deteriorado desde enero, después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo petrolero de facto contra la isla, decretara nuevas sanciones contra empresas y dirigentes cubanos e imputara al expresidente Raúl Castro en una causa que se remonta a 1996.

El cerco petrolero estadounidense, que dura cuatro meses, ha llevado a la economía de la isla, bajó embargo de Washington desde 1962, al borde del colapso.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló la semana pasada que Washington prefería «siempre una solución diplomática», pero advirtió que Trump tenía otras opciones para Cuba, que «siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional» de su país.

– Contactos diplomáticos –

Donovan encabezó una evaluación de la seguridad del perímetro de la base naval estadounidense y discutió la seguridad del personal militar, señaló el Comando sur en su comunicado.

«La estación naval de la bahía de Guantánamo es un centro operativo y logístico vital que respalda los esfuerzos militares de Estados Unidos para contrarrestar amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia en nuestro hemisferio», agregó.

De su lado, el Minfar precisó que durante el encuentro «se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar» estadounidense.

Cuba ha considerado supuestamente distintos escenarios para utilizar drones contra la base de Guantánamo, e incluso contra territorio de Estados Unidos, según informaron hace unas semanas medios estadounidenses.

A pesar de las tensiones, ambos gobiernos afirman que mantienen sus contactos diplomáticos, aunque manejan con discreción el desarrollo de las conversaciones.

El jueves, La Habana cuestionó la postura de Washington en el diálogo bilateral.

«Esperamos que prevalezca la vía del diálogo» en momentos en que «las acciones agresivas que el gobierno de los Estados Unidos emprende contra Cuba, hacen dudar de la seriedad y responsabilidad con que asume este proceso», comentó la vicecanciller cubana, Josefina Vidal, en un audiencia parlamentaria.

La diplomática, de 65 años y figura clave en el restablecimiento de relaciones entre los dos países en 2015, subrayó que La Habana ha apostado por el diálogo, pero «no para que Estados Unidos intente dominar el destino de Cuba a través de la presión, la coerción y la amenaza de agresión militar».

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez, pidió el martes a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

A mediados de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para reunirse con altos responsables cubanos.

Otra reunión, de un alto nivel diplomático, tuvo lugar el 10 de abril en la capital cubana. Ningún avión gubernamental estadounidense había aterrizado en Cuba desde 2016.

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