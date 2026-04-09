Amazon ofrecerá la nueva píldora para adelgazar de Lilly en EEUU con entrega el mismo día

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Nueva York, 9 abr (EFE).- El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este jueves que su unidad Amazon Pharmacy ofrecerá la nueva píldora para adelgazar del laboratorio Eli Lilly, llamada Foundayo, en quioscos ubicados en algunas de sus clínicas de atención primaria en EEUU, además de habilitar su entrega el mismo día en varias zonas, especialmente en el estado de California.

La compañía anunció en un comunicado que la disponibilidad en quioscos será posible porque el fármaco oral no requiere refrigeración, a diferencia de versiones inyectables de medicamentos similares, lo que «facilita su almacenamiento y dispensación directa tras una consulta médica».

Amazon Pharmacy ya había comenzado a distribuir en 2021 medicamentos de la clase GLP-1, pero no los ofrecía en estos puntos físicos debido a los requisitos de conservación en frío.

La empresa agregó que aproximadamente la mitad de los clientes en Estados Unidos tienen actualmente acceso a entregas de medicamentos el mismo día, mientras que el resto recibe los medicamentos en un plazo máximo de cuatro días. La entrega el mismo día cubre ahora 3.000 ciudades y localidades del país.

Al margen, Amazon Pharmacy también procesa recetas que recibe a través de la plataforma directa al consumidor LillyDirect, creada por Eli Lilly para agilizar el acceso a tratamientos sin intermediarios tradicionales.

El pasado 1 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) dio luz verde a Foundayo (orforglipron) de Eli Lilly, una píldora oral para adelgazar destinada a adultos con obesidad o sobrepeso, así como a personas con afecciones médicas relacionadas con el peso que prefieren evitar las inyecciones.

Cuando se utiliza junto con una dieta baja en calorías y mayor actividad física, el medicamento ayuda a perder el exceso de peso corporal y a mantenerlo, según dijo entonces la farmacéutica, que indicó además que durante los ensayos clínicos los pacientes perdieron en promedio unos 12,24 kilos frente a alrededor de 1 kilo en el grupo placebo.

Esta píldora es una alternativa a otros tratamientos contra la obesidad que se administran mediante inyección, como Wegovy, desarrollado por Novo Nordisk.

Asimismo, Eli Lilly señaló recientemente que este nuevo comprimido para adelgazar se ofrecerá a pacientes que paguen en efectivo a partir de 149 dólares mensuales para la dosis más baja.

Por su parte, Amazon comenzó a instalar quioscos automatizados para dispensar medicamentos el año pasado, ofreciendo fármacos comunes, como antibióticos o inhaladores para el asma, que los pacientes pueden recoger tras pasar consulta médica.

La compañía invertirá miles de millones de dólares para ampliar sus opciones de entrega rápida y prevé extender el acceso al envío en el mismo día a miles de localidades en Estados Unidos antes de finales de 2026. EFE

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