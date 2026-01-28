Amazon recorta 16.000 empleos como parte de estrategia para invertir en la IA

El gigante del comercio en línea Amazon anunció el miércoles un recorte de 16.000 puestos de trabajo alrededor del mundo, en momentos en que reduce gastos y reorienta sus inversiones para el desarrollo de la inteligencia artificial (AI).

La decisión de la empresa, que primero se filtró en medios estadounidenses, fue comunicada oficialmente a los empleados de Amazon el miércoles por la mañana.

«Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16.000 puestos de trabajo en Amazon y estamos trabajando (…) para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado», dijo la vicepresidenta encargada de Recursos Humanos y Tecnología, Beth Galetti, en el mensaje que después fue publicado en el sitio web del grupo.

Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible.

«Para los colegas que no consigan encontrar un nuevo puesto en Amazon o que elijan no buscarlo, ofreceremos apoyo para la transición», indicó Amazon.

Estos recortes no son los primeros que aplica Amazon, que se ha lanzado a la costosa carrera de la IA.

En octubre, anunció la supresión de 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

«Como indiqué en octubre, hemos trabajado para fortalecer nuestra organización reduciendo los niveles, incrementando la responsabilidad y eliminando la burocracia», agregó Galetti.

Galetti dejó abierta la posibilidad de nuevos recortes.

«Quizá se pregunten si esto es el inicio de un nuevo ciclo en el que anunciaremos reducciones de envergadura cada pocos meses. No es nuestra intención. Pero, como siempre hemos hecho, cada equipo seguirá evaluando la titularidad, la velocidad y la capacidad de innovar para los clientes, y realizará los ajustes correspondientes».

El director ejecutivo de la empresa, Andy Jassy, manifestó en junio su voluntad de reducir costos para invertir más en la IA, cuyo desarrollo «en los próximos años (…) reducirá nuestras plantillas de oficinas», dijo entonces.

Amazon es una de las principales empleadoras de Estados Unidos con 1,5 millones de trabajadores. La mayor parte de su mano de obra labora en los almacenes.

En los últimos tiempos ha realizado importantes inversiones en el área de inteligencia artificial.

La empresa debe publicar sus resultados anuales de 2025 el 6 de febrero.

