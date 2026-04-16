Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 de abril (15.00 GMT)

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Madrid, 16 abr (EFE).-

Kiev.- Cuatro personas han muerto en Kiev en las últimas horas en una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones que ha dejado al menos 16 fallecidos en distintas regiones de Ucrania, según denunció el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, quien aseguró que los bombardeos estuvieron dirigidos “principalmente contra civiles”.(vídeo)

Odesa (Ucrania).- Al menos seis personas han muerto y otras once han resultado heridas en el puerto de Odesa tras las recientes olas de ataques lanzados por Rusia contra la retaguardia ucraniana.(foto)(vídeo)

Gaza.- Miles de personas se manifestaron este jueves a lo largo de la Franja de Gaza a fin de recordar y honrar a las más de 9.400 palestinos detenidos en prisiones y centros militares de Israel, coincidiendo con el Día anual del Prisionero Palestino.(foto)(vídeo)

Nablús (Cisjordania).- Decenas de palestinos se concentraron en el campo de refugiados de Balata, cerca de Nablus, para exigir la liberación de familiares encarcelados en prisiones israelíes, en el marco de las movilizaciones por el Día de los Prisioneros Palestinos, que se conmemora cada 17 de abril en distintos puntos de Cisjordania.(foto)(vídeo)

Nabatieh (Líbano).- Ambulancias Nabatieh despidió este jueves a uno de sus paramédicos, fallecido el miércoles junto a otros tres miembros de equipos de emergencia en una serie de ataques israelíes contra personal de rescate en la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano, mientras trataban de asistir a compañeros heridos tras varios ataques consecutivos.(foto)(vídeo)

Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este jueves que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para reanudar los ataques a Irán si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual cese el fuego temporal.(vídeo)

Madrid.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un acto en Madrid para homenajear a los españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, ha vuelto a hacer un llamamiento este jueves a Israel a «acudir de buena fe al diálogo con Líbano, a cesar esa guerra contra un Estado soberano».(foto)(vídeo)

Doha.- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha llegado a Catar para continuar con sus esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán para restablecer la paz en el Golfo Pérsico y evitar la reanudación del conflicto en esa rica zona petrolera, tras un pedido del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.(vídeo)

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió este jueves prohibir las redes sociales a los menores de 15 años por la necesidad de combatir la falta de atención y la soledad, y de ralentizar un poco su ritmo, y ayudar a los jóvenes a conocer mejor su lengua para ayudarles a convertirse en ciudadanos.

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Santiago.- Autoridades migratorias de Chile dan detalles sobre el plan para expulsar a migrantes irregulares prometido por el ultraderechista José Antonio Kast durante la campaña que le llevó a la Presidencia en marzo.(foto)(vídeo)

Washington.- El Pentágono advirtió este jueves que Estados Unidos usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la «flota oscura» que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.(foto)(vídeo)

Bruselas.- La Comisión Europea dijo este jueves que las «medidas voluntarias» y las «promesas» que han hecho plataformas digitales como la china Temu para combatir la venta de productos ilegales en la Unión Europea son «insuficientes» para proteger a los consumidores.(vídeo)

Madrid.- Decenas de migrantes de origen marroquí acuden este jueves al consulado de Marruecos en Madrid para solicitar el certificado de antecedentes penales, necesario para iniciar su regularización, aprobada el pasado miércoles por el Consejo de Ministros.(foto)(vídeo)

Murcia (España).- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a dos personas, una trabajadora de una multinacional italiana con sede en España y su pareja, por su presunta implicación en una macroestafa que habría causado un perjuicio económico de 600.000 euros a la empresa, ha informado este viernes este cuerpo policial.(vídeo)

Toledo (España).- Los cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con policías de Colombia, Estados Unidos, Perú y Portugal, han detenido a 13 personas en el marco de una operación conjunta contra el tráfico de cocaína, iniciada en 2022, en la que ha sido desmantelado un macrolaboratorio en la localidad toledana de Gerindote.(vídeo)

Argel.- «Se los doy a mi sobrina», se escucha decir al papa León XIV en español en un vídeo en el que aparece eligiendo un par de joyas artesanales en la Casa de las Agustinas en el barrio de Bab El Oued, gestionado por monjas españolas en Argel.(vídeo)

París.- Varias personas se manifestaron este jueves con pancartas ante la Asamblea Nacional francesa, en París, contra el proyecto de ley Yadan, en debate en la Cámara.(foto)(vídeo)

Bamenda (Camerún).- El papa ha acudido este jueves a escuchar las voces del sufrimiento en Bamenda, noroeste de Camerún y epicentro de uno de los muchos conflictos olvidados del planeta, que en este caso dura ya una década y que se ha cobrado miles de víctimas y medio millón de desplazados.(foto)(vídeo)

Hsinchu (Taiwán).- TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, elevó este jueves su pronóstico de ingresos para el conjunto de 2026, impulsado por la «sólida demanda» ligada a la inteligencia artificial (IA) y pese a la incertidumbre en el suministro de materiales derivada de la guerra en Oriente Medio.(foto)(vídeo)

Glasgow (Reino Unido).- El ministro principal de Escocia, John Swinney, afirmó este jueves que ve «muy realista» la celebración de un referéndum de independencia en 2028 si su partido logra mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 7 de mayo, al presentar el manifiesto del Partido Nacional Escocés (SNP).(foto)(vídeo)

Nueva Delhi.- El Parlamento indio inició este jueves una sesión especial de tres días para decidir una reforma constitucional que pretende duplicar el número de escaños y reservar un 33 % para las mujeres, una iniciativa que la oposición denuncia como una maniobra para alterar el equilibrio de poder en el país.(vídeo)

Nueva Delhi.- Este jueves arranca en la India la fase física del mayor censo del mundo, una operación logística sin precedentes que busca registrar a 1.400 millones de personas, y por la que tres millones de funcionarios inician el sondeo puerta a puerta tras el registro digital previo.(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- La hija del expresidente chileno Salvador Allende Isabel Allende ha visitado este jueves el Parlament de Catalunya, donde su presidente, Josep Rull, la ha recibido y le ha expresado el «honor» por su presencia en la cámara catalana.(foto)(vídeo)

Gdansk (Polonia).- El espeto, las verduras y la carne, los chiringuitos y los restaurante de Málaga serán la Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026/2027, tras el nombramiento de esta localidad del sur de España que, en el 5º Congreso Europeo de Gastronomía celebrado este jueves, recoge el testigo de la ciudad de Gdansk (Polonia). (foto)(vídeo)

Madrid.- Los mejores parrilleros se han dado cita en el Salón Gourmets para participar en el primer «Parrilla Challenge IRUKI by Embajadores”, una competición que va más allá del asado tradicional para convertirse en un verdadero show gastronómico.(foto)(vídeo)

Cracovia (Polonia).- Un robot humanoide bautizado como «Edward Warchocki» se ha convertido en un fenómeno social y en un personaje viral en Polonia tras aparecer en redes sociales espantando jabalíes en las calles de Varsovia o de visita por el Parlamento polaco.(vídeo)

Barcelona (España).- Abdelhamid Khalifa, argelino, llegó a Barcelona hace diez meses con una mochila cargada de cinco idiomas, un máster y la convicción de construir una vida en Cataluña. Con la entrada en vigor este jueves de la regularización extraordinaria, ve más cerca su objetivo, aunque un trámite podría dejarle fuera.(foto)(vídeo)

Barcelona (España).- El actor Willem Dafoe ha sido uno de los grandes protagonistas de la jornada inaugural del BCN Film Fest, donde ha participado en el posado de la película ‘El anfitrión’ junto a los intérpretes Carlos Cuevas y Francesc Garrido, el director Miguel Ángel Giménez y el equipo de producción.(foto)(vídeo)

Barcelona, 16 abr (EFE).- El director británico Phil Grabsky presenta su obra “Caravaggio” en el BCN Film Fest, donde esta mañana ha participado posó en solitario en el posado.(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá..- La coreógrafa española Sol Picó debuta este jueves en el Teatro Nacional de Panamá con su creación ‘Malditas plumas’ sobre una corista que desea ser vedete en la Barcelona de los cabarés de los años 20 del siglo pasado, en la apertura del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026).

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Las Rozas (España).- El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler se muestra convencido de que su equipo tiene opciones de derrotar al Atlético de Madrid en la final de este sábado en La Cartuja y cree que el que “sepa controlar mejor” la emoción y los nervios durante el partido se llevará la victoria.(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Resumen de la jornada del medallero de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.(foto)(vídeo)

Lezama (España).- El Athletic Club, que el próximo martes recibirá a Osasuna, solo ha ganado en una de las últimas nueve visitas realizadas por el equipo navarro a San Mamés desde 2016, saldadas además con seis empates y dos victorias visitantes.(foto)(vídeo)

EFE

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