Ancelotti dice que Endrick entrará «en el momento correcto» y pide calma con Raphinha

Compartir

2 minutos

Filadelfia (EE.UU.), 18 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este jueves en la víspera del partido contra Haití que Endrick jugará «en el momento correcto» y pidió paciencia con Raphinha tras las críticas recibidas por el extremo del Barcelona en este inicio de Mundial 2026.

«A Endrick lo meteré en el momento correcto, tenemos que esperar un poco, va a ser importante», vaticinó Ancelotti frente a la demanda de una parte de la afición y la prensa de apostar definitivamente por el joven delantero del Real Madrid como el 9 de la Canarinha.

Ancelotti volvió a referirse a su antiguo pupilo en el club blanco como un «talento extraordinario», cuya calidad «Brasil va a aprovechar en esta y también en la próxima Copa del Mundo».

«Él tiene paciencia. No tiene prisa. Es muy maduro para su edad. Esto es un aspecto muy importante. Su familia, que está cerca de él, es muy paciente», expresó el exentrenador del Real Madrid en rueda de prensa, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, donde Brasil se medirá a Haití en la segunda jornada del Grupo C.

Endrick, de 19 años, no jugó un solo minuto en el debut contra Marruecos (1-1). En Brasil se viralizaron unas imágenes del exjugador del Olympique de Lyon cabizbajo y frustrado tras percibir, mientras calentaba en la banda, que no sería uno de los cinco cambios de ‘Carletto’ en ese partido.

Por otro lado, el preparador de Reggiolo salió en defensa de Raphinha, uno de los señalados por el empate a un gol del sábado pasado contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En este sentido, subrayó que el delantero del Barça es, en su opinión, «uno de los mejores del mundo» y pidió tener «calma, paciencia y tranquilidad» con su rendimiento en la ‘Seleção’.

«Raphinha puede jugar en todas las posiciones de ataque porque su historial dice eso. Con (Marcelo) Bielsa, en el Leeds United, jugó por la derecha y en el Barcelona empezó por la derecha y luego por la izquierda. Y aquí también va a jugar muy bien porque para mí es uno de los mejores del mundo», resaltó. EFE

cms/gbf

(foto)