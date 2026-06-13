Anthropic suspende acceso a su IA más potente por orden del gobierno de EEUU

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La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic anunció que suspendió el acceso a la versión más potente de su tecnología en cumplimiento de una orden del gobierno de Estados Unidos que invoca un riesgo de seguridad nacional.

Anthropic, creadora del chatbot Claude, informó el viernes por la noche del bloqueo de sus dos nuevos modelos puestos a disposición del público el martes: su versión muy restringida Mythos 5 y su variante limitada para el gran público, Fable 5.

El gobierno de Donald Trump ordenó, en virtud del control de exportaciones, cortar el acceso a estos modelos para «todo ciudadano extranjero, dentro o fuera de Estados Unidos», incluidos «los empleados extranjeros» de Anthropic, indica el comunicado de la empresa.

Al no poder filtrar a sus usuarios, Anthropic señala que se ha visto obligada a «desactivar de forma abrupta» ambos modelos para el conjunto de sus clientes.

Según el medio estadounidense Axios, la directiva emana del secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El gobierno estadounidense habría dado la orden tras enterarse de que una empresa había conseguido eludir las salvaguardas implantadas para estos modelos, conocidos por detectar y explotar fallos de ciberseguridad con una rapidez y una precisión sin precedentes.

Consultado por la AFP, el Departamento de Comercio no respondió de inmediato.

Anthropic cuestionó la decisión, que atribuyó a «un malentendido».

«No estamos de acuerdo con que el hallazgo de una posible vulnerabilidad (…), aunque limitada, deba ser motivo para retirar un modelo comercial que ya utilizan cientos de millones de personas», señala en el comunicado.

«Si este estándar se aplicara al conjunto del sector, creemos que prácticamente paralizaría todos los nuevos despliegues de modelos» de IA de vanguardia, añade la empresa, en primera línea de la competencia mundial frente a OpenAI, Google y la china DeepSeek.

Anthropic afirmó estar trabajando para restablecer «lo antes posible» el acceso a estos modelos de última generación, mientras que los demás siguen operativos.

– «Intereses nacionales» –

Fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei y otros exejecutivos de OpenAI, Anthropic aboga desde hace tiempo por una regulación pública de la IA. En un ensayo publicado esta semana, Dario Amodei defendió un régimen de auditorías obligatorias para los modelos más potentes.

Pero esto debe hacerse «en el marco de un procedimiento legal transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos», recuerda Anthropic en su comunicado. La directiva del viernes «no respeta estos principios», denuncia la empresa.

«La seguridad y el acceso son ambos intereses nacionales. Esta noche (del viernes), solo uno de los dos ha sido escuchado», señaló en X Vilas Dhar, presidente de una fundación filantrópica dedicada a la IA.

A principios de junio, Trump adoptó un control facultativo por parte del gobierno sobre los modelos más avanzados, un giro en una administración hasta ahora dominada por los opositores a cualquier regulación, acusada de frenar la competencia con China.

Fable 5 es el primer modelo hecho público perteneciente a la clase Mythos, la gama más avanzada de Anthropic.

La empresa había revelado la existencia de Mythos a principios de abril, pero restringió su uso a un consorcio de empresas e instituciones, el proyecto Glasswing, debido a sus capacidades para llevar a cabo ataques de ciberseguridad.

Fable 5 está limitado en ámbitos sensibles como la ciberseguridad y los riesgos de ataques biológicos y químicos. Su versión sin restricciones, Mythos 5, está reservada a unas 200 empresas, organizaciones y agencias estatales, ahora seleccionadas «en colaboración con el gobierno estadounidense», según Anthropic.

La seguridad, que Anthropic ha convertido en un argumento comercial central, ya enfrenta a la empresa con la administración Trump.

A principios de marzo, el Pentágono rescindió sus contratos con Anthropic, señalada como un «riesgo para la cadena de suministro». Anthropic acudió a la justicia: afirma haber sido sancionada por negarse a que su tecnología se utilizara para la vigilancia masiva o para armas autónomas.

Valorada en cerca de un billón de dólares, Anthropic anunció el 1 de junio que había presentado su solicitud de salida a Bolsa, al igual que su rival OpenAI.

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