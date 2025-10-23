Arcángel visitará las maravillas del mundo para unir la música, la cultura y la tecnología

San Juan, 23 oct (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Arcángel visitará desde el próximo 27 de octubre las siete maravillas del mundo moderno en un viaje de 18 días, donde unirá la música, la cultura y la tecnología.

Así lo anunció este jueves en un comunicado Claro Puerto Rico, la compañía de telecomunicaciones que llevará a ‘La Maravilla’, apodo de Arcángel, a realizar dicho viaje.

«Gracias a Claro por conectarme con el mundo mientras vivo esta experiencia. Siete maravillas, siete destinos, una sola conexión real. La Maravilla siempre conectado, gracias a Claro», destacó Austin Santos, nombre de pila de Arcángel.

El artista documentará su travesía gracias a la itinerancia internacional de Claro Puerto Rico.

El intérprete de grandes éxitos iniciará su recorrido en Chichén Itzá (México) y continuando por Machu Picchu (Perú), Cristo Redentor (Brasil), Coliseo de Roma (Italia), Petra (Jordania), Taj Mahal (India) y finalizando en la Gran Muralla China.

«Nos llena de orgullo acompañar a Arcángel en esta travesía por las siete maravillas. Claro garantizará que se mantenga conectado en todo momento gracias a nuestro servicio Claro Global Roaming, disponible en sobre 220 destinos internacionales», resaltó, por su parte, Enrique Ortiz de Montellano, presidente de Claro Puerto Rico.

«A través de sus plataformas digitales, el artista compartirá contenido exclusivo en tiempo real desde cada parada, demostrando la confiabilidad y alcance global de nuestro ‘roaming'», agregó. EFE

