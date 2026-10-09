Sistema suizo de pensiones

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En Suiza, la previsión para la vejez es un sistema mixto que se financia tanto por reparto como por capitalización. El objetivo es garantizar a las personas jubiladas una pensión digna y una independencia financiera.

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El sistema de pensiones suizo se basa en tres pilares, tres formas diferentes y complementarias de previsión para la vejez.

Seguro de Vejez y Supervivientes (SVS)

El SVS es el sistema público y obligatorio de pensiones que constituye el primer pilar del sistema de previsión suizo. Toda persona adulta que vive o trabaja en Suiza está obligada a cotizar a este seguro, incluidas las personas trabajadoras por cuenta propia. Alrededor del 30% de los recursos del SVS (conocido por sus siglas AVS en francés y AHV en alemán), procede de aportaciones de la Confederación financiadas mediante distintos impuestos y tasas.

Este seguro se financia mediante un sistema de reparto: las cotizaciones de la población activa se utilizan directamente para financiar las pensiones de las personas jubiladas. Por tanto, no existe una acumulación individual de capital.

Además de las pensiones de jubilación, en caso de fallecimiento, el SVS también concede prestaciones a las personas huérfanas y viudas de la persona asegurada.

La edad de referencia para recibir las pensiones mensuales tras la jubilación es actualmente de 65 años para los hombres. En el caso de las mujeres, desde el 1 de enero de 2025 se aplica una fase transitoria durante la cual la edad de referencia aumenta tres meses por año. A partir de 2028, la edad de referencia será de 65 añosEnlace externo para mujeres y hombres por igual.

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El monto de la renta depende de los años de cotización y de los ingresos. Debe garantizar el nivel mínimo de subsistencia. Si no es así, la o el pensionista puede solicitar prestaciones complementarias financiadas por el Estado.

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Previsión Profesional (PP)

La Previsión Profesional constituye el segundo pilar del sistema. Es financiado de forma paritaria por trabajadores (as) y empleadores (as). Todas las personas que ejercen una actividad lucrativa deben estar obligatoriamente afiliadas a una caja de pensiones gestionada por representantes del personal y de la dirección.

La Previsión Profesional funciona por capitalización: las personas aseguradas cotizan al fondo de pensiones, que invierte el capital acumulado para generar un rendimiento. Al momento de la jubilación, el capital se convierte en una renta. Las modalidades de cotización varían según cada institución. De este modo, la persona ahorra para las prestaciones que recibirá más tarde.

La Previsión Profesional Obligatoria (PPO) se añade a la renta SVS y tiene por objetivo permitir a los pensionistas mantener su nivel de vida anterior a la jubilación. Se regula bajo la Ley sobre Previsión Profesional, Sobrevivientes e Invalidez (LPPEnlace externo)

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Previsión Privada

El tercer pilar del sistema funciona como una caja de ahorros: con vistas a su jubilación, cualquier persona puede ingresar una determinada cantidad en una cuenta privada. El dinero queda bloqueado y puede deducirse de los ingresos imponibles.

La Previsión Privada es facultativa y puede adoptar la forma de una cuenta bancaria o de un seguro de vida. El dinero es depositado y puede ser retirado, con intereses, en el momento de la jubilación.

La Previsión Privada implica que la persona tiene unos ingresos relativamente buenos y que puede reservar una parte de ellos para aumentar el monto que recibirá en la jubilación.

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Actualización informativa, Patricia Islas