Argelia anuncia una nueva línea marítima de contenedores con Valencia para 2026

Argel, 25 nov (EFE).- La empresa estatal portuaria argelina de la ciudad de Skikda, en el este del país, anunció este martes la apertura de una nueva línea comercial semanal, para el transporte de contenedores, con el puerto español de Valencia a partir del próximo mes de enero 2026.

El anuncio fue realizado tras una sesión de trabajo celebrada hoy entre la empresa argelina del puerto de Skikda y la marítima española Marquisa, para «abordar y finalizar los aspectos organizativos del lanzamiento» de la nueva línea que funcionará de manera «regular», para el transporte de contenedores entre los dos puertos.

La nueva red, que permitirá extender las actividades comerciales marítimas del país magrebí, estará operativa con dos buques dedicados al transporte de contenedores, lo que posibilitará una conexión directa y rápida entre los puertos del Mediterráneo.

La empresa argelina avanzó «el éxito» de las pruebas de viaje realizadas por la empresa española, además de las operaciones de carga y descarga en el puerto de Skikda, según un comunicado.

Desde que Argelia y España superaran en 2024 la crisis diplomática y comercial, -iniciada en 2022 tras el apoyo del Gobierno español a la tesis de la autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental-, los intercambios comerciales alcanzaron este año los valores previos al enfriamiento.

El bloqueo comercial nunca afectó a la exportación a España de gas desde Argelia, principal suministrador del combustible fósil.

Sin embargo, el Tratado de Amistad y Buena Vecindad, que enmarca el desarrollo de las relaciones entre los dos países desde 2002, continúa suspendido desde junio de 2022. EFE

